Երկու երկրները մեղադրվում են Թուրքիայում COP31 համաժողովում գենդերային հղումները արգելափակելու մեջ։
ԱՆԹԱԼՅԱ, Թուրքիա — Վատիկանը համագործակցում է Ռուսաստանի հետ՝ ՄԱԿ-ի COP31 կլիմայական համաժողովում ընթացող բանակցություններում գենդերային հղումները արգելափակելու համար, ինչը արժանացել է Եվրամիության կողմից դիմադրության, հայտնել են բանակցություններին մասնակցող չորս դիվանագետներ։
Նրանք ասել են, որ բանակցային սենյակներում, որտեղ նախարարներն ու պաշտոնյաները այժմ համաձայնագրեր են կնքում ֆինանսներից մինչև մաքուր էներգիա տարբեր հարցերի շուրջ, Ռուսաստանը և Վատիկանը մերժում են «գենդեր» բառի մեծ մասի հիշատակումները։
Դիվանագետները, որոնց անանունությունը տրամադրվել է, քանի որ իրենց կառավարությունները նրանց չեն թույլատրել խոսել լրատվամիջոցների հետ, կասկածում են, որ քայլը պայմանավորված է ԼԳԲՏՔ+ իրավունքների նկատմամբ ընդդիմությամբ։ Նրանց նկարագրած փոփոխությունները կնեղացնեն COP31 տեքստերում սահմանումները՝ բացառելով տրանսգենդեր անձանց։
«Դա, կարծես, ավելի լայն հակագենդերային հակազդեցության մի մասն է», – ասել է դիվանագետներից մեկը, որը գենդերային հարցերով բանակցում է իրենց երկրի անունից։
«Նրանք ցանկանում են «սեռ» բառը փոխարինել «կանայք» բառով և նույնիսկ չեն ընդունում «բոլոր կանանց» հղումը, այլ միայն «կանայք»», – ասել է նույն դիվանագետը։
Սեռը կլիմայի վերաբերյալ քննարկումների մաս է կազմում, քանի որ հետազոտողները պարզել են, որ գլոբալ տաքացման հետևանքները անհամաչափորեն են ազդում կանանց և աղջիկների վրա, այդ թվում՝ հղիության ընթացքում սեռական բռնության աճի և առողջական ռիսկերի միջոցով: Գիտնականները նշում են, որ մարգինալացված խմբերը և խտրականության ենթարկված մարդիկ, որպես կանոն, ավելի խոցելի են կլիմայի ազդեցության նկատմամբ։
ԵՄ-ն կոչ է արել խոչընդոտող կողմերին հրաժարվել իրենց առարկություններից և հետևել նախկինում համաձայնեցված ձևակերպմանը: Օրինակ՝ տասնամյակներ առաջ գործող Փարիզի համաձայնագիրը կոչ է անում «գենդերային առումով զգայուն» քաղաքականության, որը վերաբերում է այն քաղաքականությանը, որը հաշվի է առնում, թե ինչպես է կլիմայի փոփոխությունը տարբեր կերպ ազդում տարբեր սեռերի մարդկանց վրա։
«Մենք ականատես ենք լինում մի քանի կողմերի կողմից աճող և համակարգված դիմադրության՝ արդյունավետ և ներառական կլիմայական գործողությունների հիմքում ընկած հիմնարար սկզբունքների դեմ՝ լավագույն հասանելի գիտության և տեղեկատվության ամբողջականության, մարդու իրավունքների և գենդերային հավասարության նկատմամբ ակտիվ հակադրվելու միջոցով», – ասել է Անթալիայում ԵՄ պատվիրակության անդամը։
Վատիկանը և Ռուսաստանը ունեն Արգենտինայի և Պարագվայի աջակցությունը, ասել են դիվանագետներից երկուսը: Վատիկանի մամուլի ծառայությունը և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը չեն արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքներին: Արգենտինայի արտաքին գործերի նախարարությունը կամ Պարագվայի շրջակա միջավայրի նախարարությունը նույնպես չեն արձագանքել։
Ռուսաստանը և Վատիկանը ընդհանուր լեզու են գտել այս հարցում, չնայած այլ համաշխարհային հարցերում տարաձայնություններին, այդ թվում՝ Վլադիմիր Պուտինի Ուկրաինայում ագրեսիայի զոհերի նկատմամբ Հռոմի պապ Լևոն XIV-ի հրապարակային համակրանքի արտահայտմանը։
Չնայած որոշ թեմաներով Հռոմի պապը համարվում է առաջադեմ հայացքներ ունեցող, նա բացություն չի ցուցաբերել տրանսգենդեր անձանց նկատմամբ։ Եպիսկոպոս լինելով՝ նա լրատվամիջոցներին ասել է. «Գենդերային գաղափարախոսության խթանման հարցն արդեն իսկ շփոթության աղբյուր է, քանի որ այն ձգտում է ստեղծել գոյություն չունեցող սեռեր»։
Վեճը ազդում է COP-ի քննարկումների վրա մարդու իրավունքների վերաբերյալ և երաշխավորում է այսպես կոչված «արդար անցում»՝ ապահովելու համար, որ բոլոր քաղաքացիները օգտվեն բրածո վառելիքից հրաժարվելուց: Բանակցությունների ընթացքում ցանկացած համաձայնության համար անհրաժեշտ է բոլոր ազգերի միջև համաձայնություն։
Մեկ այլ փորձություն կլինի վերջնական համաձայնագրի համար ընդունված լեզվի վերաբերյալ: Այդ որոշման առաջին նախագծում մի քանի հղումներ կան գենդերային հավասարության և «կանանց ու աղջիկների իրենց ողջ բազմազանությամբ» թեմաներին։
«Կա իրական ճնշում գենդերային լեզվի դեմ», – ասաց երկրորդ դիվանագետը: «Դա մտահոգիչ է»։
Դիվանագետներից երկուսը նշել են, որ իրենց կարծիքով Ռուսաստանի և Վատիկանի կողմից բանակցություններում նմանատիպ մեկնաբանությունները ենթադրում են երկու պատվիրակությունների միջև որոշակի համակարգվածություն։
«Սուրբ Աթոռը Ռուսաստանին համարում է դաշնակից այս հարցում», – ասաց առաջին դիվանագետը: «Նրանք օգտագործում են նույն ուղերձները: Զգացվում է, որ համակարգված է»։
Սա առաջին անգամը չէ, որ երկու երկրները քարոզարշավ են անցկացնում կլիմայական տեքստերից գենդերային լեզվի հեռացման համար։ Նմանատիպ ջանքերի շնորհիվ Վատիկանը 2024 թվականին ՄԱԿ-ի համաժողովում համագործակցեց Սաուդյան Արաբիայի և Ռուսաստանի հետ՝ փորձելով կանխել գենդերային իրավունքների վերաբերյալ ձևակերպումները COP-ի որոշումից։
Դիվանագետները մտահոգված են, որ Թուրքիայում տեղի ունեցող վեճը կարող է խափանել «Կլիմայի հզորացման գործողությունների ծրագրի» շուրջ համաձայնության գալու բանակցությունները, որը տեխնիկական հնչողությամբ բանակցային ուղի է, որը կարող է որոշել, թե արդյոք կառավարությունները կօգնեն քաղաքացիական հասարակությանը մասնակցել քաղաքականության մշակմանը։ Սեռի վերաբերյալ հղումների շուրջ վեճը խոչընդոտում է ծրագրի ընդունումը։
«Զարգացող երկրները մեզ ասում են, որ իրենց անհրաժեշտ է իրական արդյունք՝ իրենց կառավարություններին անհրաժեշտ ռեսուրսները հատկացնելու մանդատ տալու համար», – ասաց առաջին դիվանագետը։
«ԵՄ-ն «Կլիմայի հզորացման գործողությունները» համարում է ներառական կլիմայական գործողությունների խթանման և մարդկանց դրա կենտրոնում դնելու էական մաս», – ասաց ԵՄ պատվիրակության անդամը։ «Մենք ցավում ենք, որ կողմերը դեռևս չեն կարողացել համաձայնեցնել կարևորագույն հարցերի վերաբերյալ տեքստը»։
Երկրները անցյալ շաբաթ հաստատեցին սեռի վերաբերյալ կես էջանոց որոշման տեքստ, որը պարզապես նշում էր COP-ի վերջին գագաթնաժողովում ձեռք բերված համաձայնությունները՝ ապահովելու համար, որ կլիմայական քաղաքականությունը «սեռային առումով զգայուն» լինի, ինչը շատ տարբեր է այն նախագծերից, որոնք առաջարկում էին լուծել սեռային անհավասարության խնդիրները քաղաքականության, ֆինանսական օգնության և կլիմայական համաժողովների մեջ։
«Մենք նույնիսկ չէինք կարողանում համաձայնվել «ողջունել» առաջընթացը», – հառաչեց առաջին դիվանագետը։
Բաց մի թողեք
Պահպանողական օրենսդիրները պահանջում են ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող լոբբինգի դեմ պայքար
Գերմանիայում քննարկվում է քաղաքացիության համար բնակության ժամկետը 8 տարի դարձնելը
Սլովակիայում հազարավոր մարդիկ բողոքի ցույց են անցկացրել վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոյի դեմ՝ նրան մեղադրելով չափազանց ռուսամետ դիրքորոշում ունենալու մեջ