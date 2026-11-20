Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի՝ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցը մի կողմ էր դրվել 2022 թվականի սկզբին՝ «բոլորովին այլ» համատեքստում։
Հինգշաբթի օրը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հանդես եկավ Ուկրաինայի՝ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցը «կրկին օրակարգ բերելու» օգտին՝ միաժամանակ կոչ անելով Կիևի դաշնակիցներին անել «առավելագույնը»՝ նրան անհրաժեշտ հակաօդային պաշտպանության համակարգերով ապահովելու համար։
«Հաշվի առնելով ռուսական դիրքորոշման առավելապաշտական բնույթը՝ կարծում եմ, որ մենք պետք է կրկին օրակարգ բերենք Ուկրաինայի՝ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցը», – ասել է Մակրոնը Բեռլինում կայացած «Կամավորների կոալիցիայի» (Coalition of the Willing) հանդիպումից հետո, որը համանախագահում էին Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան։
Մակրոնը նշել է, որ Ուկրաինայի՝ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցը մի կողմ էր դրվել 2022 թվականի սկզբին, թեև այն ժամանակ իրավիճակը «բոլորովին այլ» էր։
2022 թվականին Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ լայնամասշտաբ ագրեսիայի մեկնարկից հետո արևմտյան դաշնակիցները կարճաժամկետ հեռանկարում բացառեցին Կիևի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին՝ մտավախություն ունենալով, որ Ռուսաստանի հետ պատերազմող երկրի ընդունումը կարող է հանգեցնել ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև ուղղակի առճակատման՝ Դաշինքի կանոնադրության 5-րդ հոդվածի համաձայն։
«Հարց է առաջանում, այդ թվում՝ մեզ՝ եվրոպացիներիս համար, թե ինչ է լինելու հաջորդ օրը, քանի որ Ուկրաինան լինելու է շատ լավ զինված և մեծ բանակ ունեցող երկիր։ Մեր երկարաժամկետ անվտանգության տեսանկյունից Ուկրաինայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին տրամաբանական է», – հայտարարել է Մակրոնը։
Մակրոնի այս հայտարարությունը հնչել է այն բանից ժամեր անց, երբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Չինաստանի նախագահ Սի Ծինփինը Չինաստանում անցկացրել են պատմական եռակողմ հանդիպում։
Նոյեմբերի 10-ին և 11-ին Աբու Դաբիում ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ կայացած երկօրյա խաղաղ բանակցություններից հետո Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարեց, որ ամերիկյան կողմը առաջարկել է Ուկրաինային դուրս գալ արևելյան Դոնբասի տարածաշրջանից՝ դրա դիմաց ստանալով ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հնարավորություն։
Նա նշեց, որ Կիևը պատրաստ չէ տարածքներ զիջել, սակայն հավելեց, որ ՆԱՏՕ-ի և ԵՄ-ի հետ քննարկվում են «անվտանգության կոնկրետ երաշխիքներ»։
Զելենսկին հավելեց, որ եթե արևմտյան երկրները համապատասխան երաշխիքներ տրամադրեն, ինքը կխորհրդակցի ուկրաինական հասարակության հետ՝ նշելով, որ «իրավունք չունի միանձնյա կայացնելու նման որոշում»։
Բաց մի թողեք
Կոշտան պետք է ավելի խորը կրճատումներ կատարի ԵՄ բյուջեում
ԵՄ-ի «հարկային գերեզմանոցը»՝ նոր «սեփական ռեսուրսների» համար
Թրամփը, Սի Ցզինպինը և Պուտինը եռակողմ գագաթնաժողովում թիրախավորել են Միջազգային քրեական դատարանը