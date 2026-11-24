Լեհաստանի հետախուզության նախարարը նշում է, որ Մոսկվայի հիբրիդային արշավը Եվրոպայի դեմ կարող է շարունակվել՝ անկախ նրանից, թե պատերազմը կընթանա Ռուսաստանի օգտին, թե ոչ։
Ուկրաինայում խաղաղության համաձայնագիրը չի վերջացնի Ռուսաստանի դիվերսիոն արշավը Եվրոպայի դեմ, զգուշացրել է Լեհաստանի հետախուզական ծառայությունները վերահսկող նախարարը։
Վերջին ամիսներին ռուսական գաղտնի գործողությունները ակտիվացել են, երկուշաբթի օրը տված հարցազրույցում ասել է Թոմաշ Սիեմոնյակը՝ նկարագրելով, թե ինչպես են գործակալները ընդլայնվել պահեստների և առևտրի կենտրոնների հրդեհներից մինչև երկաթուղիների, կապի սարքավորումների և պաշտպանական օբյեկտների թիրախավորում։
Նա ասել է, որ որոշ հարձակումներ նպատակ ունեն խափանել Ուկրաինայի մատակարարումները, բայց Մոսկվան նաև ցանկանում է վախեցնել եվրոպական կառավարություններին և թուլացնել ՆԱՏՕ-ն՝ նպատակներ, որոնք կմնան նույնիսկ եթե Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև պատերազմն ավարտվի։
«Դժվար է պատկերացնել, որ խաղաղության համաձայնագիրը կփոխի Ռուսաստանի ղեկավարության դիրքորոշումը կամ կկանգնեցնի այն այդ գործողությունները իրականացնելուց», – ասել է Սիեմոնյակը։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը և ԵՄ-ում Ռուսաստանի առաքելությունը անմիջապես չեն արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքներին, սակայն Մոսկվան նախկինում հերքել է իր պատասխանատվությունը արևմտյան հետախուզական ծառայությունների կողմից իրեն վերագրվող բազմաթիվ հարձակումների, դավադրությունների և վանդալիզմի դեպքերի համար։
Նա վերջին ակտիվացումը կապեց Ռուսաստանի ավելի լայն ռազմավարության հետ՝ ճնշում գործադրելու Ուկրաինայի տնտեսությունը և խաթարելու այն ուղիները, որոնցով եվրոպական երկրները մատակարարում են Կիևին: Նա ասաց, որ Լեհաստանը, որը Արևմտյան օգնության հիմնական տարանցիկ հանգույցն է, հատկապես բացահայտվել է, ասաց նա։
Անցյալ տարի Ռուսաստանի հրամանով գործող դիվերսանտները պայթեցրին Վարշավայի մոտակայքում գտնվող երկաթուղու մի հատված՝ Ուկրաինա մատակարարումներ տեղափոխելու հիմնական ուղիներից մեկում: Այս ամսվա սկզբին Էստոնիայի անվտանգության աշխատակիցները խափանեցին անօդաչու թռչող սարքերի գործարանը հրկիզելու փորձը, որի համար իշխանությունները մեղադրեցին Ռուսաստանի ռազմական հետախուզությանը։
Սիեմոնյակն ասաց, որ հարձակումների փոփոխվող բնույթը դժվարացնում է դրանց ինտենսիվությունը չափել միայն միջադեպերը հաշվելով: Չնայած հրկիզումները մնում են համեմատաբար տարածված, երկաթուղու վրա մեկ հարձակումը կարող է աղետ առաջացնել՝ զանգվածային զոհերով: ԵՄ կառավարություններն արդեն սկսել են պատրաստվել նման սցենարի։
Նպատակը պարզապես ենթակառուցվածքների ոչնչացումը չէ: Ռուսաստանը նաև ցանկանում է «թուլացնել Ուկրաինային աջակցելու կամքը», ասաց Սիեմոնյակը՝ տարածելով վախ, սերմանելով լարվածություն և խաթարելով վստահությունը եվրոպական կառավարությունների նկատմամբ։
Ռուսաստանի համար Ուկրաինայում ինչպես բարենպաստ, այնպես էլ անբարենպաստ զարգացումները «կարող են խրախուսել նրան ընդլայնել հիբրիդային ագրեսիան», – ասաց Սիեմոնյակը՝ պնդելով, որ Մոսկվան կարող է փորձել ավելի շատ երկրներ ներքաշել առճակատման մեջ կամ նրանց բնակչությանը հետ պահել Ուկրաինային աջակցելուց կամ հակառուսական դիրքորոշում ընդունելուց։
Նա նաև ասաց, որ ուրբաթ օրը Լեհաստանի օդային տարածք Ռուսաստանի ներխուժման պատահական լինելու հավանականությունը «մոտ է զրոյի»՝ նման միջադեպերը որակելով որպես Լեհաստանի և նրա ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների արձագանքը ստուգելու փորձեր։
«Խոսքը Ուկրաինայում խաղաղությունը Եվրոպայում այսպես կոչված նոր անվտանգության ճարտարապետության հետ կապելու մասին է», – ասաց Սիեմոնյակը։
Ռուսաստանը կրկին պահանջել է ՆԱՏՕ-ից կրճատել իր ռազմական ներկայությունը 1997 թվականի մակարդակին, նախքան Լեհաստանի և Բալթյան երկրների դաշինքին միանալը։ Դա կնշանակեր այդ երկրներում տեղակայված դաշնակից ուժերի դուրսբերում՝ դրանք պաշտպանելու համար։ Նման զիջումների մասին համաձայնություններ չեն ձեռք բերվել։
Սիեմոնյակն ասել է, որ Մոսկվան հրաժարվում է ընդունել, որ Լեհաստանը և ՆԱՏՕ-ի մյուս անդամները կարող են ինքնուրույն որոշել, թե քանի դաշնակից զորք և ռազմական օբյեկտ են տեղակայելու։
Որոշ եվրոպացի պաշտոնյաներ վախենում են, որ Մոսկվան կարող է պահանջել սահմանափակումներ Արևելյան Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի տեղակայման վերաբերյալ՝ Ուկրաինայի համար անվտանգության երաշխիքներ ընդունելու դիմաց։
Ի վերջո, Սիեմոնյակը պնդում է, որ Մոսկվան ցանկանում է չեղարկել Սառը պատերազմից հետո տեղի ունեցած փոփոխությունները, երբ նախկին խորհրդային դաշինքի երկրները միացան ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիությանը։
«Ռուսաստանը փորձում է վերադարձնել Սառը պատերազմի ազդեցության ոլորտների գաղափարը», – ասել է նա։
Բաց մի թողեք
Գերմանիան և Ֆրանսիան նախազգուշացվել են ԵՄ հարկաբյուջետային կանոնները խախտելու վտանգի մասին
ԵՄ սոցիալիստները պաշտոնական քննարկում կանցկացնեն Ֆրեդերիկսենի միգրացիոն դիրքորոշման վերաբերյալ
Ինչպես է Ուկրաինայի անօդաչու թռչող սարքերի (ԱԹՍ) պատերազմը վերափոխում Գերմանիայի բանակը