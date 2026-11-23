Նորեկ մրցակցի ուժերը սպառվում են
ՀՌՈՄ – Ռոբերտո Վանաչիի ծայրահեղ աջ կուսակցությունը, ամիսներ շարունակ արագ աճ գրանցելուց հետո, սկսել է կորցնել թափը, սակայն դեռ կարող է վճռորոշ դեր խաղալ այն հարցում, թե արդյոք Ջորջիա Մելոնին կկարողանա ապահովել Իտալիայի վարչապետի պաշտոնում իր երկրորդ ժամկետը։
Հիմնադրումից ընդամենը ութ ամիս անց «Ֆուտուրո Նացիոնալե»-ն (Futuro Nazionale) դարձել էր Իտալիայի չորրորդ խոշոր կուսակցությունը՝ շրջանցելով Մելոնիի կոալիցիոն գործընկերներին և հարցումներում մոտենալով 8%-ի շեմին։ Երկու ամիս անց աջակցության ցուցանիշը նվազել է՝ հասնելով մոտ 6%-ի։
Իտալիայում ընտրություններ են սպասվում 2027 թվականին, հնարավոր է՝ արդեն գարնանը։ Անցած ամիս ընդունված ընտրական նոր օրենքի համաձայն՝ հաղթող կոալիցիան ստանում է լրացուցիչ մանդատներ, ինչը նախընտրական դաշինքները դարձնում է չափազանց կարևոր։
Ընդդիմադիր «լայն դաշինքը» (campo largo)՝ որը ներառում է Դեմոկրատական կուսակցությունը, «Հինգ աստղ» շարժումը, «Կանաչներ և ձախեր» դաշինքը, ինչպես նաև երկու կենտրոնամետ կուսակցություններ, YouTrend-ի վերջին հարցման տվյալներով՝ առաջ է անցել Մելոնիի կոալիցիայից (45%՝ 40,8%-ի դիմաց)։
Սակայն ընդդիմության շարքերում դեռևս տարաձայնություններ կան առաջնորդության, Ուկրաինային ցուցաբերվող օգնության, Եվրոպայի վերազինման և հարստության հարկի հարցերի շուրջ։
Վանաչին՝ նախկին գեներալ, ով հայտնի դարձավ ներգաղթի և սեքսուալ փոքրամասնությունների իրավունքների դեմ ուղղված իր գրքով, փետրվարին լքեց Մատեո Սալվինիի (ով Մելոնիի կառավարությունում զբաղեցնում է փոխվարչապետի պաշտոնը) գլխավորած «Լիգա» կուսակցությունը՝ ստեղծելու իր սեփական քաղաքական ուժը՝ հիմնված վերաներգաղթի (remigration), անվտանգության և հաստատված քաղաքական համակարգի դեմ ուղղված հռետորաբանության վրա։
Նրան սատարողների թիվը դեռևս գերազանցում է երկու հիմնական քաղաքական բլոկների միջև առկա տարբերությունը։
Լուիսի համալսարանի (Luiss University) պատմաբան Լորենցո Կաստելլանին զուգահեռներ է անցկացնում Իտալիայի հետպատերազմյան շրջանի ծայրահեղ աջ ուժերի հետ։
«Կարծ Նոյեմբերի 16-ին SWG-ի կողմից անցկացված հարցումը ցույց տվեց 5.8%, որը մի փոքր ավելի բարձր է, քան Լիգան, մինչդեռ YouTrend-ը գրանցեց 6.6%:
YouTrend հարցումների ընկերության հիմնադիր Լորենցո Պրեգլիասկոն ասաց, որ դրա աճի հետագիծը «դանդաղել է, կամ կանգ է առել, կամ նույնիսկ շրջվել է»:
Նա դանդաղումը մասամբ բացատրեց լրատվամիջոցների ուշադրության նվազմամբ, բայց ընդգծեց, որ Վանաչին շարունակում է մնալ քաղաքական առումով արդիական:
Հարցում անցկացնող Անտոնիո Նոտոն գնահատում է, որ Futuro Nazionale-ի կողմնակիցների մոտ 40%-ը նախկին ձեռնպահներ են, որոնք վերադառնում են ձեռնպահ մնալուն:
Կուսակցությունը նաև տեղական մակարդակով հեռացել է կուսակցությունից, մինչդեռ Մելոնիի կառավարությունը ավելի ու ավելի է ընդունել Վանաչիի կողմից պաշտպանվող հարցերը, այդ թվում՝ օժանդակ մահվան դեմ պայքարը:
42% շեմը
Նոր ընտրական օրենքի համաձայն՝ երկու պալատներում 42%-ը գերազանցող առաջատար կոալիցիան ստանում է 70 լրացուցիչ տեղ ստորին պալատում և 35 տեղ Սենատում:
Առանց Վանաչիի, Մելոնիի կոալիցիան ստանում է մոտ 39%, ինչը հնարավոր է նրան կախված թողնի մրցակցից, որի աջակցության նվազումը կարող է ավելի հեշտացնել դաշինքի շուրջ բանակցությունները:
Այնուամենայնիվ, Մելոնին մերժել է այդ գաղափարը՝ պնդելով, որ իրեն չեն շանտաժի ենթարկի։
Կաստելանին ակնկալում է, որ Վաննաչիի աջակցությունը կնվազի, եթե տնտեսական կամ միգրացիոն ճգնաժամերը չվերականգնեն նրա գրավչությունը։
«Նա կստանա իր 4 կամ 5%-ը, բայց ոչ ավելի, եթե չլինեն լուրջ տնտեսական կամ միգրացիոն ճգնաժամեր», – ասաց նա։
Դա կարող է «Ազգային ապագան» դարձնել չափազանց փոքր՝ անկախ կառավարելու համար, բայց բավականաչափ մեծ՝ Մելոնիին զրկելու ևս մեկ մեծամասնությունից։
Բաց մի թողեք
Սանչեսը արտաքին քաղաքականությունը դնում է ուշադրության կենտրոնում։ Ի՞նչ են առաջարկում մրցակիցները
Կոշտան ԵՄ բյուջեի հարցով Մակրոնին նախատոնական՝ սուրբծննդյան նվեր է մատուցում
Լեհաստանը «ուժեղ աջակցություն» կստանա օդային տարածքի խախտումներից հետո