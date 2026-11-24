Բեռլինը հայտնվել էր սահմանագծին, իսկ Փարիզին սպառնում են պատժամիջոցներ, եթե բյուջե չընդունի
Եվրոպական հանձնաժողովը զգուշացրել է, որ Բրյուսելը կարող է կարգապահական միջոցներ կիրառել Գերմանիայի և Ֆրանսիայի նկատմամբ, եթե վերջիններս չկրճատեն իրենց մեծ բյուջետային դեֆիցիտները։ Սա խիստ նախազգուշացում է ԵՄ երկու խոշորագույն տնտեսությունների համար։
ԵՄ տնտեսական հարցերով հանձնակատար Վալդիս Դոմբրովսկիսը երեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ Գերմանիայի կողմից ենթակառուցվածքների և պաշտպանության ոլորտներում պարտքի հաշվին իրականացվող մեծածավալ ծախսերը երկիրը հասցրել են ԵՄ հարկաբյուջետային կանոնների խախտման եզրին։ Հիշեցնենք, որ այդ կանոնները սահմանափակում են ազգային բյուջեի դեֆիցիտը՝ սահմանելով այն տարեկան ՀՆԱ-ի 3%-ի չափով։
Նա հավելեց, որ Գերմանիային հաջողվել է միայն մեծ դժվարությամբ խուսափել այսպես կոչված «չափազանցված դեֆիցիտի ընթացակարգից» (EDP)՝ պաշտոնական նկատողությունից, որը կարող է հանգեցնել ֆինանսական տույժերի։ Սա տեղի է ունեցել այն դեպքում, երբ Բեռլինն անցյալ տարի որոշել էր կիրառել ԵՄ-ի՝ «ազգային բացառիկ հանգամանքների դրույթը» (national escape clause)։
Այդ դրույթը թույլ է տալիս Ֆրիդրիխ Մերցի կառավարությանը պաշտպանության ոլորտում լրացուցիչ ծախսել երկրի համախառն արդյունքի 1,5%-ի չափով՝ առանց ԵՄ-ի կողմից սահմանված ծախսային սահմանափակումները խախտելու։
«Գերմանիան հայտնվել էր սահմանագծին», — ասաց Դոմբրովսկիսը լրագրողներին՝ ներկայացնելով «Եվրոպական կիսամյակի փաթեթը» (European Semester Package), որը ԵՄ գործադիր մարմնի կողմից անդամ երկրների տնտեսական քաղաքականության վերաբերյալ տարեկան երկու անգամ թարմացվող փաստաթուղթ է։ Նա նշեց, որ Բեռլինի նկատմամբ «չափազանցված դեֆիցիտի ընթացակարգ» (EDP) կիրառելու որոշումը կարող է ունենալ «հեռուն գնացող» հետևանքներ, ուստի Հանձնաժողովը կվերադառնա այս հարցին հաջորդ գարնանը։
Հանձնաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյան հավելեց, որ եթե հաշվի առնվեն «ազգային բացառիկ հանգամանքների դրույ Հանձնաժողովը նաև նշեց, որ Ֆրանսիան, որի դեֆիցիտը, ըստ կանխատեսումների, այս տարի կաճի՝ հասնելով 5,5%-ի, և որը ԵՄ այն տասը երկրներից մեկն է, որոնց նկատմամբ ներկայումս կիրառվում է Ավելցուկային դեֆիցիտի ընթացակարգը (EDP), լրացուցիչ կարգապահական միջոցների չի ենթարկվի, եթե կառավարությունը հաստատի 2027 թվականի համար նախատեսված՝ դեֆիցիտը կրճատող բյուջեն, որն առաջարկել է երկրի վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնյուն։
Այնուամենայնիվ, Դոմբրովսկիսը զգուշացրեց, որ եթե բյուջեն չընդունվի խիստ պառակտված ֆրանսիական խորհրդարանի կողմից, դա կարող է հանգեցնել հետագա պատժիչ միջոցների կիրառման։
«Եթե բյուջեի հետ կապված խնդիրներ առաջանան, կամ եթե լինեն էական շեղումներ բյուջեից, ապա դա, ակնհայտորեն, կարող է հանգեցնել իրավիճակի վերագնահատման», — ասաց Դոմբրովսկիսը։ Նա հավելեց, որ Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարար Ռոլան Լեսկյուրն անձամբ իրեն տեղեկացրել է, որ «վստահ է»՝ բյուջեն, ի վերջո, կընդունվի։
Այս զգուշացումները հնչում են վերջին տարիներին ամբողջ Եվրոպայում պետական ծախսերի կտրուկ աճի ֆոնին, քանի որ ազգային կառավարությունները փորձում են մեղմել բազմաթիվ տնտեսական ճգնաժամերի հետևանքները և ավելացնել ռազմական ծախսերը՝ Ռուսաստանի կողմից աճող ռազմական սպառնալիքին դիմակայելու համար։
Հանձնաժողովը կանխատեսում է, որ ԵՄ-ում միջին դեֆիցիտը 2025 թվականի 3,1%-ից կաճի՝ 2028 թվականին հասնելով 3,8%-ի, իսկ պետական պարտքի հարաբերակցությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ նույն ժամանակահատվածում կաճի 82,6%-ից մինչև 85,6%։
Հանձնաժողովը նաև հայտարարեց, որ առաջարկելու է տուգանել Բուլղարիային՝ երկրի ՀՆԱ-ի մինչև 0,02%-ի չափով, քանի որ վերջինս, չնայած Ավելցուկային դեֆիցիտի ընթացակարգի (EDP) շրջանակներում գտնվելուն, «որևէ արդյունավետ քայլ» չի ձեռնարկել բյուջետային դեֆիցիտը կարգավորելու ուղղությամբ։
Հունգարիան, որը նույնպես գտնվում է Ավելցուկային դեֆիցիտի ընթացակարգի (EDP) ներքո, նույնպես, ըստ գնահատականների, չի կարողացել լուծել իր դեֆիցիտի խնդիրը, սակայն անմիջապես չի տուգանվի, «Կանոններին հետևելը լավագույն միջոցն է՝ պահպանելու պետական ֆինանսների կայունությունը, ինչպես նաև քաղելու դրանից բխող օգուտները, այդ թվում՝ փոխառությունների ավելի ցածր ծախսերը, առաջնահերթություններում ներդրումներ կատարելու հնարավորությունները և ապագա ցնցումների նկատմամբ ավելի մեծ դիմակայունությունը», — ասաց նա։
Բաց մի թողեք
ԵՄ սոցիալիստները պաշտոնական քննարկում կանցկացնեն Ֆրեդերիկսենի միգրացիոն դիրքորոշման վերաբերյալ
Ինչպես է Ուկրաինայի անօդաչու թռչող սարքերի (ԱԹՍ) պատերազմը վերափոխում Գերմանիայի բանակը
Ուկրաինայում խաղաղությունը չի վերջացնի ռուսական դիվերսիաները Եվրոպայում, զգուշացնում է Լեհաստանը