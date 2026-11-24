Մեր տրամադրության տակ հայտնված ծրագրերը բացահայտում են մի ռազմական կառուցվածք, որը նախատեսված է մարտեր վարելու՝ օգտագործելով համակարգերի լայն շրջանակ՝ սկսած մարտադաշտային փոքր ԱԹՍ-ներից մինչև ուկրաինական արտադրության հեռահար զինատեսակներ։
ԲԵՐԼԻՆ — Գերմանիան ստեղծում է նոր տեսակի մարտական ստորաբաժանում՝ իր պատմության մեջ առաջին ԱԹՍ-ների գունդը։ Այն ձևավորվում է՝ հիմնվելով Ուկրաինայի՝ մարտադաշտում ձեռք բերած փորձի վրա և նախատեսված է ավելի հեռու տեսնելու, ավելի խորը հարվածներ հասցնելու և հակառակորդի անօդաչու սարքերը հեռու պահելու համար։
Հասանելի դարձած կառավարական ներքին փաստաթղթերում մանրամասն նկարագրվում է, թե ինչպես են ծրագրավորողները նախատեսում զինել Բունդեսվերի՝ ԱԹՍ-ներին նվիրված առաջին գունդը։ Այն ներառում է հետախուզական փոքր ԱԹՍ-ներ, հակառակորդի ազդանշանները խլացնող համակարգեր, այլ ԱԹՍ-ներ որսացող սարքեր, ինչպես նաև զինատեսակներ, որոնք կարող են հարվածներ հասցնել ռազմաճակատից խորը թիկունքում գտնվող թիրախներին։
Ծրագրում նշվում է նաև անօդաչու թռչող սարք, որն ունակ է հետախուզություն իրականացնել մինչև 2000 կիլոմետր հեռավորության վրա, ինչպես նաև ուկրաինական հայտնի «Ֆլամինգո» (Flamingo) հրթիռը։
Պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը անցյալ ամիս հայտարարեց, որ Գերմանիան 2027 թվականին կսկսի ձևավորել Բունդեսվերի առաջին ԱԹՍ-ների ստորաբաժանումը՝ միավորելով հետախուզական, հարձակողական և պաշտպանական (հակառակորդի ԱԹՍ-ների դեմ) անօդաչու սարքերը։ Նախատեսվում է, որ 2027 թվականին ստորաբաժանումը կունենա մոտ 350 զինծառայող, իսկ մինչև 2029 թվականը նրանց թիվը կհասնի մոտ 600-ի։
Այս ծրագրերը արտացոլում են Գերմանիայի և Ուկրաինայի հարաբերությունների ավելի լայն փոփոխությունը: Կիևին Ռուսաստանի դեմ պայքարելու համար զենք և ռազմական օգնություն մատակարարելուց տարիներ անց Բեռլինը ավելի ու ավելի է դիմում Ուկրաինային՝ մարտադաշտում իր ուժերը արդիականացնելու համար անհրաժեշտ փորձի և տեխնոլոգիաների համար: Սա Ուկրաինային նոր դեր է տալիս. ոչ միայն որպես Արևմուտքի ռազմական աջակցության ստացող, այլև որպես պաշտպանական գործընկեր, որը նպաստում է Գերմանիայի ապագա պատերազմներին նախապատրաստվելուն:
Ուկրաինան անօդաչու թռչող սարքերը վերածել է մարտադաշտի կենտրոնական զենքերից մեկի։ Դրանք գտնում են զորքեր և տրանսպորտային միջոցներ, հարձակվում դրանց վրա, հարվածում են ռազմաճակատի խորքում գտնվող մատակարարման գծերին և ավելի ու ավելի հաճախ են որսում այլ անօդաչու թռչող սարքեր։ Ուկրաինայի նախկին պաշտպանության նախարար Միխայիլ Ֆեդորովը հունիսին հայտարարել էր, որ անօդաչու թռչող սարքերը պատասխանատու են ուկրաինական ուժերի կողմից խոցված թշնամու թիրախների ավելի քան 90 տոկոսի համար։
Գերմանիայի ղեկավարները ավելի ու ավելի հստակորեն են արտահայտում իրենց ցանկությունը այդ դասերը սովորեցնելու հարցում։
«Գերմանիայի համար Ուկրաինային աջակցելը վաղուց դադարել է միակողմանի փողոց լինել», – երեքշաբթի օրը Բրյուսելում Ուկրաինայի ռազմական աջակիցների հանդիպման ժամանակ ասել է Պիստորիուսը՝ ընդգծելով, որ Բունդեսվերը սովորում է Ուկրաինայի մարտադաշտի փորձից, մասնավորապես՝ անօդաչու թռչող սարքերի պատերազմի և ռազմական տեխնոլոգիաների ոլորտում։
Ներքին փաստաթղթերը ցույց են տալիս, թե որքանով է Գերմանիան առաջ մղում այդ գաղափարը։
Նոր ուժի հետևում կանգնած զենքերը
Ներքին կառուցվածքը ցույց է տալիս ուժ, որը կառուցված է զինվորների վեց վաշտերի շուրջ, որոնցից յուրաքանչյուրը պատասխանատու է մարտի տարբեր մասերի համար։
Մեկը կգործի գերմանական զորքերի մոտ՝ հետախուզելով և հարձակվելով մոտակա թիրախների վրա։ Մյուսը կպաշտպանի ուժերը թշնամու անօդաչու թռչող սարքերից։ Եվս երկուսը աստիճանաբար ավելի խորը կհասնեին թշնամու գծերի հետևում։ Հեռավոր ծայրում տեղակայված էր լրացուցիչ ստորաբաժանում՝ «Խորը հարված» անվամբ, որը նախատեսված էր ամենամեծ հեռավորություններից թիրախներ գտնելու և հարձակվելու համար։
Գունդը նաև կունենար իր սեփական ստորաբաժանումը՝ նոր տեխնոլոգիաները արագորեն փորձարկելու և դրանք շահագործման հանձնելու համար։
Գերմանիայի պաշտպանության նախարարությունը չի արձագանքել մեկնաբանություն ստանալու խնդրանքին։
Սարքավորումների մի ցանկ ցույց է տալիս, թե ինչ են նախատեսում ձեռք բերել ծրագրավորողները՝ այդ կառուցվածքի գործունակությունն ապահովելու համար։ Փաստաթղթերից երևում է, որ Բեռլինի գնահատմամբ՝ հազարավոր անօդաչու թռչող սարքերի (ԱԹՍ) համար կպահանջվի մոտ 150 միլիոն եվրո։
Այս ցանկում միավորված են ուկրաինական զենք արտադրողները, Գերմանիայի՝ արագ զարգացող ԱԹՍ-ների արդյունաբերությունը և Սիլիկոնյան հովտի ամենահայտնի անուններից մեկը։
Առաջարկվող զինատեսակների զգալի մասն ուղղակիորեն կապված է այն մարտի դաշտի հետ, որի փորձից Գերմանիան փորձում է դասեր քաղել։ Նշված ինը համակարգերից յոթն արդեն իսկ կիրառվում են Ուկրաինայում, այդ թվում՝ «Termit»-ը՝ ցամաքային ռոբոտը, որը, ըստ նախագծողների, պետք է կրի ծանր գնդացիր։ Այս համակարգը նախագծվել է Ուկրաինայում, որտեղ այն արդեն հազարավոր առաջադրանքներ է կատարել. Գերմանիան այժմ ֆինանսավորում է դրանցից 2000-ի արտադրությունը՝ Կիևին տրամադրելու նպատակով։
Երեք համակարգ ներկայացված է «Perennial Autonomy»-ի կողմից՝ ամերիկյան մի ընկերություն, որը զբաղվում է ԱԹՍ-ների արտադրությամբ և աջակցություն է ստանում Google-ի նախկին գլխավոր գործադիր տնօրեն Էրիկ Շմիդտից։
Առաջնագծին ամենամոտ դիրքերում գտնվող զորքերի համար նախատեսված ցանկում ընդգրկված են գերմանական արտադրության «Vector» հետախուզական ԱԹՍ-ն (արտադրող՝ «Quantum Systems», որն արդեն իսկ կիրառվում է Ուկրաինայում) և «Perennial»-ի «Bumblebee»-ն՝ փոքր չափսի հարվածային ԱԹՍ-ն։ Ուկրաինա են ուղարկվել տասնյակ հազարավոր «Bumblebee»-ներ։
Գնդի պաշտպանական ստորաբաժանումը կօգտագործի «Perennial»-ի «Merops» համակարգը՝ հակառակորդի ԱԹՍ-ները որսալու համար։ Այն կգործի այնպիսի սարքավորումների հետ համատեղ, որոնք կարող են հայտնաբերել թիրախները մինչև 50 կիլոմետր հեռավորության վրա։ «Merops»-ը մշակվել է Ուկրաինայի համար՝ որպես հակազդեցություն Ռուսաստանի կողմից լայնորեն կիրառվող, իրանական նախագծման «Shahed» ԱԹՍ-ներին։
Առաջնագծից ավելի հեռու, ցանկությունների ցանկը զուգակցում է Raybird-ը՝ ուկրաինական հետախուզական անօդաչու թռչող սարքը, որը հզորացվել է հարյուր հազարավոր մարտական թռիչքի ժամերով, և Perennial-ի Hornet հարձակողական անօդաչու թռչող սարքի հետ: Այս ամռանը Ուկրաինան օգտագործել է ավելի քան 10,000 Hornet հարվածային սարքեր ընդամենը երեք ամսվա ընթացքում:
Ստեղծված՝ զարգանալու համար
Այնուհետև գալիս է գնդի՝ մեծ հեռահարության գործողությունների համար նախատեսված բաղադրիչը։
Այս ստորաբաժանման համար ծրագրավորողները նախատեսել են անօդաչու թռչող սարք՝ շատ մեծ հեռավորությունների վրա հետախուզություն իրականացնելու համար, ինչպես նաև «Flamingo» թևավոր հրթիռը, որը մշակվել է ուկրաինական «Fire Point» արտադրողի կողմից։ Ըստ գերմանական փաստաթղթի՝ դրա հեռահարությունը գերազանցում է 2000 կիլոմետրը։ Ուկրաինան արդեն իսկ օգտագործում է «Flamingo»-ն Ռուսաստանի խորքում թիրախներին հարվածելու համար։
Գերմանական բանակը հրաժարվեց հաստատել կամ հերքել ներքին ծրագրերի մանրամասները՝ էլեկտրոնային նամակում նշելով, որ գնդի վերջնական կառուցվածքը դեռ մշակման փուլում է։
Սակայն ղեկավարությունն արդեն հստակեցրել է, որ ստորաբաժանումը նախատեսված չէ մնալ անփոփոխ վիճակում։ Բանակի տվյալներով՝ գնդի կազմում գործող փորձարկման ստորաբաժանումը մեկ վայրում կմիավորի «զարգացումը, փորձարկումները, փորձարարական աշխատանքներն ու գործառնական գործունեությունը»։ Եվ քանի որ տեխնոլոգիաները փոխվում են, կփոխվի նաև գունդը։
«Քանի որ առաջիկա տարիներին տեխնոլոգիաները շարունակելու են զարգանալ, մենք պարբերաբար հարմարեցնելու ենք այս գնդի կառուցվածքը՝ ռազմի դաշտի իրողություններին համապատասխան», — նշել է բանակի ներկայացուցիչ Քրիստիան Ֆրոյդինգը։
Բաց մի թողեք
Գերմանիան և Ֆրանսիան նախազգուշացվել են ԵՄ հարկաբյուջետային կանոնները խախտելու վտանգի մասին
ԵՄ սոցիալիստները պաշտոնական քննարկում կանցկացնեն Ֆրեդերիկսենի միգրացիոն դիրքորոշման վերաբերյալ
Ուկրաինայում խաղաղությունը չի վերջացնի ռուսական դիվերսիաները Եվրոպայում, զգուշացնում է Լեհաստանը