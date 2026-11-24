Դանիացի առաջնորդի միգրացիայի վերաբերյալ կոշտ դիրքորոշումը բազմիցս հակասության մեջ է մտցրել նրան եվրոպացի սոցիալիստների և դեմոկրատների հետ։
ՍՏՐԱՍԲՈՒՐԳ — Եվրոպական խորհրդարանի սոցիալիստների և դեմոկրատների խմբակցությունը ներքին քննարկում կանցկացնի Դանիայի վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենի միգրացիոն դիրքորոշման վերաբերյալ, այն բանից հետո, երբ մի քանի անդամ երկրների օրենսդիրներ երկուշաբթի օրը Ստրասբուրգում կայացած հանդիպման ժամանակ մտահոգություններ հայտնեցին։
Եվրախորհրդարանի պատգամավորները դեմ են արտահայտվել Ֆրեդերիկսենի նոյեմբերի 17-ին արված դիտողություններին, որոնք, քննադատների կարծիքով, արտացոլում են «մեծ փոխարինման» տեսությունը, որը կեղծ կերպով պնդում է, որ էլիտաները դավադրություն են կազմակերպում սպիտակ բնակչության նոսրացման համար, հիմնականում ոչ սպիտակամորթ ներգաղթի միջոցով։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները նաև դեմ են արտահայտվել Ֆրեդերիկսենի կողմից Դանիայի և ԵՄ չորս այլ երկրների միջև համաձայնագրի աջակցությանը՝ Ռուանդայում արտաքսված միգրանտների համար այսպես կոչված «վերադարձի կենտրոն» ստեղծելու վերաբերյալ։
«Ես բնակչության մեծ փոխարինման կողմնակից չեմ», – Borgerlig Tabloid-ին ասել է Ֆրեդերիկսենը։ «Մենք դանիական հասարակություն ենք և բնօրինակ ցեղ ենք, որը էթնիկապես դանիական է։ Դա իսկապես փոխվում է, երբ մարդիկ այստեղ են ժամանում։ Բայց ապագայում պետք է լինի նաև Դանիա, որտեղ կա ուժեղ մեծամասնության մշակույթ»։
Երկուշաբթի օրվա նիստում պորտուգալացի և գերմանացի օրենսդիրները առարկեցին այդ մեկնաբանություններին, ապա ավելի շատ անդամներ խնդրեցին ելույթ ունենալ։ Խմբի նախագահ Իրաչե Գարսիան առաջարկեց պաշտոնական քննարկում պլանավորել ապագա նիստում, ըստ սենյակում ներկա կամ զրույցի մասին տեղեկացված չորս անձանց։ Նրանց թույլատրվել է անանուն մնալ՝ ներքին քննարկումները քննարկելու համար։
Քննարկումը կրկին ուշադրության կենտրոնում կդնի կենտրոնաձախ խմբավորման ներսում առկա տարաձայնությունները՝ կապված այն հարցի հետ, թե որքանով սոցիալիստները կարող են աջակցել միգրացիոն ավելի խիստ քաղաքականությանը։ Ֆրեդերիկսենի մոտեցումը նախկինում ևս քննադատության է արժանացել կուսակցական գործընկերների կողմից, այդ թվում՝ այն բանից հետո, երբ նա միացավ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիին՝ դատապարտելով անվերահսկելի միգրացիան։
Սեուտայի միգրացիոն ճգնաժամից հետո Ֆրեդերիկսենը նաև ստորագրել էր մի նամակ՝ կոչ անելով Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտային քայլեր ձեռնարկել ԵՄ սահմանները պաշտպանելու ուղղությամբ։ Այդ ժամանակ Գարսիան իսպանական լրատվամիջոցներին հայտնել էր, որ Ֆրեդերիկսենի դիրքորոշումը չի արտացոլում սոցիալիստական քաղաքական ընտանիքի ընդհանուր դիրքորոշումը։
Ըստ երկու աղբյուրների՝ խմբավորման կազմում դանիական պատվիրակությունը ղեկավարող Քրիստել Շալդեմոզեի համար անակնկալ էր նման քննադատությունը։ «Ողջունում եմ S&D (Սոցիալիստների և դեմոկրատների) խմբի իմ գործընկերների հետ միգրացիոն քաղաքականությունը քննարկելու հնարավորությունը», – ասել է նա։
Սոցիալիստների թիմի անդամներից մեկը, ով ներկա է եղել քննարկմանը, նշել է. «Այս թեման լարվածություն է առաջացնում խմբում, և Գարսիան հստակ միջամտեց՝ կանխելով իրավիճակի սրումը»։
«Հնչեցված առարկությունները մեծ ծափահարությունների արժանացան… ակնհայտ է, որ այս բանավեճը պետք է տեղի ունենա», – հավելել է նա։
Գարսիայի խոսնակը հրաժարվել է մեկնաբանել խմբի ներսում տեղի ունեցած քննարկումները։ Ֆրեդերիկսենի խոսնակը անմիջապես չի արձագանքել մեկնաբանություն ստանալու խնդրանքին։
Բաց մի թողեք
Գերմանիան և Ֆրանսիան նախազգուշացվել են ԵՄ հարկաբյուջետային կանոնները խախտելու վտանգի մասին
Ինչպես է Ուկրաինայի անօդաչու թռչող սարքերի (ԱԹՍ) պատերազմը վերափոխում Գերմանիայի բանակը
Ուկրաինայում խաղաղությունը չի վերջացնի ռուսական դիվերսիաները Եվրոպայում, զգուշացնում է Լեհաստանը