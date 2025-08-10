10/08/2025

Այդ հայտարարությունը հնչեցրած պատգամավոր Արման Եղոյանը ասելիք չունի՞. Մուրադյան

infomitk@gmail.com 10/08/2025

ԱՄՆ-ում ստորագրված փաստաթղթի առթիվ բազմաթիվ պետություններ` Իսրայել, Պակիստան… շնորհավորական ուղերձներ են հղում կողմերին:

ՔՊ-ականները գրառումներ են անում` փառաբանելով Փաշինյանին, թե «հազար անգամ մահացար ու տառապանքների միջով անցար, բայց այս անլուծելի հարցը դու լուծեցիր»:

Շարքային քաղաքացուն անհասկանալի է թե Փաշինյանի՞ն ո՞ր դրվագի համար են շնորհավորում` 4.3 հազար քառակուսի կիլոմետր Արցախը Ադրբեջանին հանձնելու՞, 43 կիլոմետրանոց ճանապարհը ԱՄՆ֊ին հանձնելու, 150 հազար հայերին փախստական դարձնելու՞, 5 հազար զոհ տալու՞, Բաքվի բանտերում գտնվող հայերին վերադարձնել չկարողանալու՞…

Ո՞րն է այս պատմության մեջ Նիկոլ Փաշինյանի նվաճումը։ Եվ հարց է ծագում` ո՞ւր անհետացան ընդամենը օրեր առաջ ՔՊ֊ական պատգամավորների անհանգստությունները, թե Սյունիքի միջանցքի արտապատվիրակումից հրաժարվել ենք, քանի որ դրա արդյունքում կարող է Հայաստանն ինքնիշխանության կորուստ ունենալ:

Այդ հայտարարությունը հնչեցրած պատգամավոր Արման Եղոյանը ասելիք չունի՞:

Ռաֆայել Մուրադյան

Հիմա սկսվելու է Հայաստանը մի քանի երկրների բախման կետի վերածելու ավելի մեծ փուլը

10/08/2025 infomitk@gmail.com
Իրականում Թրամպի միջանցքը պատահականություն չէ ու ոչ մի արտառոց բան տեղի չի ունեցել. Գևորգյան

10/08/2025 infomitk@gmail.com
Պողոս ջան, քո տունը գտնվում է Երևանում, դու այն կտա՞ս ինչ-որ մեկին՝ 99 տարով

10/08/2025 infomitk@gmail.com

Թրամփը կխնդրի Ալիևին ազատ արձակել բոլոր ռազմագերիներին

10/08/2025 infomitk@gmail.com
Կանադան մտահոգություն է հայտնել Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ

10/08/2025 infomitk@gmail.com
Եվրոպացի առաջնորդները «սարսափեցին» Պուտին-Ուիտկոֆ բանակցությունների առաջին լուրից հետո

10/08/2025 infomitk@gmail.com
10/08/2025 infomitk@gmail.com