Այդ հայտարարությունը հնչեցրած պատգամավոր Արման Եղոյանը ասելիք չունի՞. Մուրադյան

ԱՄՆ-ում ստորագրված փաստաթղթի առթիվ բազմաթիվ պետություններ` Իսրայել, Պակիստան… շնորհավորական ուղերձներ են հղում կողմերին:
ՔՊ-ականները գրառումներ են անում` փառաբանելով Փաշինյանին, թե «հազար անգամ մահացար ու տառապանքների միջով անցար, բայց այս անլուծելի հարցը դու լուծեցիր»:
Շարքային քաղաքացուն անհասկանալի է թե Փաշինյանի՞ն ո՞ր դրվագի համար են շնորհավորում` 4.3 հազար քառակուսի կիլոմետր Արցախը Ադրբեջանին հանձնելու՞, 43 կիլոմետրանոց ճանապարհը ԱՄՆ֊ին հանձնելու, 150 հազար հայերին փախստական դարձնելու՞, 5 հազար զոհ տալու՞, Բաքվի բանտերում գտնվող հայերին վերադարձնել չկարողանալու՞…
Ո՞րն է այս պատմության մեջ Նիկոլ Փաշինյանի նվաճումը։ Եվ հարց է ծագում` ո՞ւր անհետացան ընդամենը օրեր առաջ ՔՊ֊ական պատգամավորների անհանգստությունները, թե Սյունիքի միջանցքի արտապատվիրակումից հրաժարվել ենք, քանի որ դրա արդյունքում կարող է Հայաստանն ինքնիշխանության կորուստ ունենալ:
Այդ հայտարարությունը հնչեցրած պատգամավոր Արման Եղոյանը ասելիք չունի՞:
Ռաֆայել Մուրադյան
