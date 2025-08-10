10/08/2025

ԵՄ առաջնորդները դիմել են Թրամփին՝ կոչ անելով պաշտպանել Եվրոպայի և Ուկրաինայի անվտանգությունը

10/08/2025

Եվրամիության (ԵՄ) առաջնորդները դիմել են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին՝ կոչ անելով պաշտպանել Եվրոպայի և Ուկրաինայի անվտանգությունը։

Այս մասին ասվում է Եվրահանձնաժողովի ղեկավարի և Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի, Լեհաստանի, Ֆինլանդիայի և Մեծ Բրիտանիայի առաջնորդների հայտարարության մեջ, որը նվիրված է Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի առաջիկա հանդիպմանը, հաղորդում է ՏԱՍՍ-ը։

«Մենք կիսում ենք այն համոզմունքը, որ դիվանագիտական լուծումը պետք է պաշտպանի Ուկրաինայի և Եվրոպայի կենսական անվտանգության շահերը։ Մենք կարծում ենք, որ այդ կենսական շահերը պետք է ներառեն Ուկրաինայի անվտանգության համար ամուր և հավաստի երաշխիքների անհրաժեշտությունը», – նշվում է փաստաթղթում։

Նրանց կարծիքով, լուրջ բանակցություններ պետք է վարվեն «միայն հրադադարի պայմաններում», և դրանց մեկնարկային կետը պետք է լինի շփման ներկայիս գիծը։ Եվրոպացի առաջնորդները նաև նշել են, որ Ուկրաինայում հակամարտությունը կարող է ավարտվել միայն «դիվանագիտության, Ուկրաինային աջակցության և Ռուսաստանի վրա ճնշման» համադրությամբ։

Նշվում է, որ Ռուսաստանի հետ ցանկացած խաղաղ բանակցություն պետք է ներառի Կիևը․ «Ուկրաինայում խաղաղության ուղին չի կարող որոշվել առանց Ուկրաինայի»։

Նրանց հայտարարությունը հնչել է այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ուրբաթ օրը Ալյասկայում կհանդիպի իր ռուս գործընկեր Վլադիմիր Պուտինի հետ՝ պատերազմը դադարեցնելու նոր ջանքերի շրջանակներում։

