ԵՄ-ն առաջին անգամ պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի դեմ Հորմուզի նեղուցի փակման պատճառով․ Կալաս

Բրյուսելն առաջին անգամ պատժամիջոցներ է սահմանել իրանցի անհատների և կազմակերպությունների դեմ Հորմուզի նեղուցի փակման պատճառով, հայտարարել է ԵՄ արտաքին գործերի նախարարության ղեկավար Կայա Կալասը Կիպրոսում ԵՄ պաշտպանության նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպումից հետո տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսին:
«Նախարարները հայտարարել են, որ Իրանի կողմից Հորմուզի նեղուցը փակելու գործողությունները անընդունելի են: Ի պատասխան՝ ԵՄ երկրները հաստատել են պատժամիջոցներ Հորմուզի նեղուցի փակմանը մասնակցած իրանցի անհատների և ընկերությունների դեմ: Սա առաջին դեպքն է, երբ ԵՄ-ն պատժամիջոցների ռեժիմ է կիրառել նավարկության ազատության դեմ և կշարունակի դա անել»,- հայտարարել է նա:
«Տարածաշրջանում լայնածավալ պատերազմի վերսկսումը կունենա հսկայական հետևանքներ. բոլոր կողմերը պետք է վերադառնան բանակցությունների սեղանի շուրջ», – ասել է Կալասը՝ մեկնաբանելով Իրանի և Իսրայելի միջև հարվածների փոխանակումը:
Բաց մի թողեք
Վիկտոր Օրբանը վերադառնում է Բրյուսել ընտրություններում կրած անհաջողությունից հետո
Կիրակի օրվա ընտրություններում վտանգված է Կոսովոյի ուղին դեպի ՆԱՏՕ և ԵՄ, զգուշացնում է նախկին նախագահը
Քաղաքականությունը, բողոքի ցույցերը և սատկած ֆլամինգոները գերիշխում են ԵՄ-Արևմտյան Բալկաններ գագաթնաժողովում