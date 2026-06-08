08/06/2026

EU – Armenia

ԵՄ-ն առաջին անգամ պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի դեմ Հորմուզի նեղուցի փակման պատճառով․ Կալաս

infomitk@gmail.com 08/06/2026 1 min read

Բրյուսելն առաջին անգամ պատժամիջոցներ է սահմանել իրանցի անհատների և կազմակերպությունների դեմ Հորմուզի նեղուցի փակման պատճառով, հայտարարել է ԵՄ արտաքին գործերի նախարարության ղեկավար Կայա Կալասը Կիպրոսում ԵՄ պաշտպանության նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպումից հետո տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսին:

«Նախարարները հայտարարել են, որ Իրանի կողմից Հորմուզի նեղուցը փակելու գործողությունները անընդունելի են: Ի պատասխան՝ ԵՄ երկրները հաստատել են պատժամիջոցներ Հորմուզի նեղուցի փակմանը մասնակցած իրանցի անհատների և ընկերությունների դեմ: Սա առաջին դեպքն է, երբ ԵՄ-ն պատժամիջոցների ռեժիմ է կիրառել նավարկության ազատության դեմ և կշարունակի դա անել»,- հայտարարել է նա:

«Տարածաշրջանում լայնածավալ պատերազմի վերսկսումը կունենա հսկայական հետևանքներ. բոլոր կողմերը պետք է վերադառնան բանակցությունների սեղանի շուրջ», – ասել է Կալասը՝ մեկնաբանելով Իրանի և Իսրայելի միջև հարվածների փոխանակումը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Վիկտոր Օրբանը վերադառնում է Բրյուսել ընտրություններում կրած անհաջողությունից հետո

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կիրակի օրվա ընտրություններում վտանգված է Կոսովոյի ուղին դեպի ՆԱՏՕ և ԵՄ, զգուշացնում է նախկին նախագահը

07/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքականությունը, բողոքի ցույցերը և սատկած ֆլամինգոները գերիշխում են ԵՄ-Արևմտյան Բալկաններ գագաթնաժողովում

07/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պատերազմի իրողությունն ընդունելու, մարտ մղելու և հաղթելու մասին է մարդու կյանքը. Բագրատ Սրբազան

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընտրությունները լավ կազմակերպված են եղել, սակայն քարոզարշավը եղել է խիստ բևեռացված և հակադրական․ ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն առաջին անգամ պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի դեմ Հորմուզի նեղուցի փակման պատճառով․ Կալաս

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունիսի 7-ի ընտրությունները համարում ենք ոչ լեգիտիմ, մեր պայքարը նոր է սկսվում. Գուրգեն Սիմոնյան

08/06/2026 infomitk@gmail.com