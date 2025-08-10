Երգիչ Գրիգորի Եսայանն ինստագրամում անդրադարձել է «Զվարթնոց»-ում իր հետ պատահած միջադեպին. Լուսանկար

Երգիչ Գրիգորի Եսայանն ինստագրամյան իր էջում անդրադարձել է «Զվարթնոց» օդանավակայանում իր հետ պատահած միջադեպին։
«Բարև բոլորին, իմ մասին լուրերը շատ են տարածվել, ու գիտեմ՝ շատերն անհանգստանում են: Ճշմարտությունն այն է, որ եղել է մի դեպք, որը մի փոքր չափազանցված է ներկայացվել մամուլում ու սոցիալական ցանցերում։
Բայց ուզում եմ վստահեցնել բոլորին, որ իրավիճակը լիովին հարթվել է՝ շնորհիվ ներքին ուժերի և ինձ հետ գտնվող հավատարմատար ընկերների աջակցության։
Շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր անհանգստանում են ու աջակից են»,-սոցիալական ցանցում հրապարակած տեսանյութին կից գրել է երգիչը։
Հավելենք, որ ավելի վաղ մամուլում լուրեր էին տարածվել «Զվարթնոց» օդանավակայանում Գրիգորի Եսայանի ձերբակալության մասին։
