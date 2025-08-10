Իշխանական քարոզչամեքենան ակտիվորեն գովաբանում է օրերս ԱՄՆ-ում ստորագրված հռչակագիրը՝ ներկայացնելով այն որպես 35-ամյա պետականության ընթացքում տեղի ունեցած ամենամեծ ձեռքբերում։
Թիրախը կամ, ավելի ճիշտ, լսարանը ոչ թե ընդդիմադիրները կամ էլիտան է, նրանց ինչ-որ բան համոզելը, այլ հասարակ քաղաքացիները, որոնք ոգևորվել են՝ մեծ ակնկալիքներ ունենալով և գրեթե միաբերան ասում են․ «Դե՞մ եք, որ առևտուր կլինի, խաղաղություն կլինի, կուշտ կլինենք»։
Նրանք՝ շարքային քաղաքացիները, այդպես են կարծելու, քանի որ իշխանական քարոզչամեքենան կատաղած աշխատում է այս օրերին և այդպես են մտածելու այնքան ժամանակ, որքան ժամանակ դեռ հույս կունենան, որ երկիրը ծաղկելու է ու բոլորը հարստանալու են: Նրանք չեն հասկանում իրականությունը, որը պետք է բացատրել կենցաղային, պարզ օրինակներով։
Օրինակ, եթե Պողոսը կարծում է, որ ստորագրված հռչակագրով Հայաստանը ճանապարհ է տալիս մի երկրորդ երկրի, որ առևտուր անի և խաղաղություն լինի, ապա Պողոսին պետք է հարցնել․
— Պողոս ջան, քո տունը գտնվում է Երևանում, դու այն կտա՞ս ինչ-որ մեկին՝ 99 տարով, որ սուպերմարկետ բացի, առևտուր անի, բայց դու քոռ կոպեկի քյար չես ունենալու դրանից: Իսկ երբ հասկանաս, որ քեզ խաբել` տունդ ձեռիցդ խլել են, ուզենաս քո բաժինը ստանալ, քո կողմից ստորագրված թուղթը ցույց տան, որ 99 տարով, քո հոժար կամքով տվել ես տունդ ուրիշին և եթե հանկարծ ընդվզես` տան գլխիդ, մի բան էլ միջազգային դատարանով քեզ դատեն` պսրտավորություններիցդ հրաժարվելու համար: Կստացվի, որ խաղաղ ապրու՞մ ես:
— Չէ։
— Ինչի՞։
— Օգուտ չունեմ, հո հարիֆ չեմ։
— Բա, Պողոս ջան, ինչի՞ ես ոգևորվել ինչ-որ հարիֆի ստորագրած թղթով, որը հենց դա է նշանակում։ Չէ որ դու արդեն 7 տարի հույս ունես, որ լավ ես ապրելու Նիկոլի շնորհիվ, որ թալանը հետ է բերելու` ձեզ բաժանի, որ կոռուպցիայի դեմ է պայքարելու: Իսկ 2020-ից սկսած էլ հույս ունես, որ խաղաղություն է բերելու, Արցախն է պահելու, ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում ենք հաղթելու, 5 միլիոն է դարձնելու ՀՀ բնակչությունը…Իր ո՞ր խոստումն է մինչև այսօր կատարել Նիկոլը, որ ասում ես, որ լավն է: Պողոս ջան, գիտե՞ս՝ հարիֆներին ինչ են անում։
— Օգտագործում են ու դեն նետում։
– Հիմա հասկացա՞ր, որ հարիֆների շնորհիվ լավ չես ապրելու։
Բաց մի թողեք
Հիմա սկսվելու է Հայաստանը մի քանի երկրների բախման կետի վերածելու ավելի մեծ փուլը
Իրականում Թրամպի միջանցքը պատահականություն չէ ու ոչ մի արտառոց բան տեղի չի ունեցել. Գևորգյան
Այդ հայտարարությունը հնչեցրած պատգամավոր Արման Եղոյանը ասելիք չունի՞. Մուրադյան