10/08/2025

Վաշինգտոնում ինչ է նվիրել Թրամփն Ալիևին

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը «2028» գրությամբ գլխարկ է նվիրել եռակողմ հանդիպման համար Վաշինգտոն այցելած՝ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։

Նվերը ցույց տալով՝ ամերիկացի առաջնորդն ասել է. «Բոլորն ուզում են, որ կրկին առաջադրվեմ»։ Ինչին Ադրբեջանի նախագահը ժպիտով պատասխանել է. «Ներառյալ՝ մենք»։

