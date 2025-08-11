Ադրբեջանն արդեն Իսրայելի գործողությունները որակում է «ագրեսիա»

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նաթանյահուն մամուլի երկու ասուլիս է անցկացրել՝ օտարերկրյա և իսրայելցի լրագրողների համար: Նա պաշտոնապես հայտարարել է, որ բանակին տրվել է Գազայի մնացած քսանհինգ տոկոսը գրավելու հրաման:
Նաթանյահուն ակնարկել է, որ կառավարության որոշ անդամներ նոր լայնածավալ պատերազմին դեմ են արտահայտվել և առաջարկել, որ իրականացվի «տեղանքային շրջափակման» համալիր գործողություն:
«Պատերազմը կարող է դադարել վաղը, եթե ՀԱՄԱՍ-ը համաձայնի զինաթափվել և հեռանա Գազայից»,- ասել է Իսրայելի վարչապետը և մեկնաբանել, որ պաղեստինյան կազմավորումը մեկ ամիս իրենց «քթից բռնած մոլորեցրել է», իսկ վերջում առաջարկել այնպիսի պայմաններ, որ «խելամիտ ոչ մի կառավարություն չէր կարող ընդունել»:
Ի հակակշիռ ՀԱՄԱՍ-ի «վերջնագրային պահանջների», Նաթանյահուն շարադրել է Գազայում խաղաղության հաստատման իր կառավարության համաձայնեցրած նախապայմանները՝ ՀԱՄԱՍ-ի լիակատար զինաթափում, բոլոր պատանդների՝ ողջ, թե մահացած, վերադարձ, Գազայի ապառազմականացում, անկլավի նկատմամբ իսրայելական անվտանգության հաստատում, ՀԱՄԱՍ-ից կամ պաղեստինյան վարչակազմից անկախ այլընտրանքային քաղաքացիական կառավարության ստեղծում:
Նույն օրը հայտնի է դարձել, որ Պաղեստինի ազգային վարչակազմի ղեկավար Մահմուդ Աբասը հանձնարարել է նախապատրաստական աշխատանքներ սկսել, որպեսզի սեպտեմբերին կայանալիք ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում հայտարարվի Պաղեստինի անկախ պետություն ստեղծելու մասին:
Ավելի վաղ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը պաշտոնապես հայտարարել է, որ ՄԱԿ-ի ԳԱ սեպտեմբերյան նստաշրջանում ինքը կհայտարարի Պաղեստին պետությունը ճանաչելու մասին:
Համանման հայտարարություն է արել նաև Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը, բայց վերապահում արել, որ Լոնդոնը Պաղեստին պետությունը կճանաչի, եթե Գազայում հումանիտար ճգնաժամը չհաղթահարվի:
Գազայի ամբողջական գրավման իսրայելական ծրագիրը, չնայած վարչապետ Նաթանյահուի խոստումներին, չի կարող լրացուցիչ մարդասիրական խնդիրներ չառաջացնել թեկուզ այն պատճառով, որ Իսրայելի կառավարությունը պատրաստվում է ավելի քան մեկ միլիոն մարդու տարհանել ռազմական գործողությունների գոտուց:
Ըստ տեղեկությունների, մոտակա օրերին ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթկոֆը վերստին կայցելի Իսրայել, որպեսզի ներկայացնի «փոխանակման գործարքի» նոր նախագիծ: Մանրամասնություններ առայժմ հայտնի չեն:
Ուշագրավ է, որ Թուրքիան, ինչպես արտգործնախարար Ֆիդանն է անոնսավորել, մտադիր է հրավիրել Իսլամական համագործակցության կազմակերպության երկրների ԱԳ նախարարների խորհրդաժողով, որպեսզի Գազայում Իսրայելի «նվաճողական և ցեղասպան քաղաքականությունը կանխարգելող քայլեր մշակվեն»:
Ադրբեջանը ԻՀԿ անդամ է, ավելի քան երկու տասնամյակ այդ հարթակն օգտագործել է, որպեսզի առաջ մղի հակահայկական քաղաքականություն: Ուշագրավ է, որ վերջին մի քանի օրերին ադրբեջանական մամուլում Գազայի իրավիճակին վերաբերող հրապարակումներում Իսրայելի գործողությունները որակվում են «ագրեսիա»:
Ադրբեջանը Պաղեստինը ճանաչում է, Ռամալայում դիվանագիտական ներկայացուցչություն ունի և առերևույթ հանդես է գալիս Արևելյան Երուսաղեմը Պաղեստինի մայրաքաղաք ճանաչելու հայտարարություններով:
Բաց մի թողեք
Ինչու չինացի գործարարներն այլևս ներդրումներ չեն կատարում մեր երկրում
ՀՀ-ի և Ադրբեջանի միջև ստորագրված հռչակագիրը կքննարկվի Թուրքիայի նախարարների կաբինետում. Էրդողանը ևս կմասնակցի
Պուտինը կարո՞ղ է «չեղարկել» եռակողմն համաձայնագիրը, որ վերջնական չստորագրվի