Չեռնոգորիան՝ Բալկանների թխվածքաբլիթը. «Եթե քեզ դուր է գալիս, ավելին ես վերցնում», – ասում է վարչապետը

«Բալկանների թխվածքաբլիթը» Չեռնոգորիան կարող է վերակենդանացնել ԵՄ ընդլայնման գործընթացը մնացած թեկնածուների համար, քանի որ վարչապետը կրկնապատկում է 2028 թվականի անդամակցության հարցը։
Չեռնոգորիայի վարչապետը Euronews-ին ասել է, որ իր երկրի հաջողությամբ Եվրամիությանը միանալը կարող է վերակենդանացնել գործընթացը մնացած բալկանյան երկրների համար, որոնք սպասում են դաշինքին միանալուն, այս շաբաթ ԵՄ առաջնորդների հետ բարձր մակարդակի քաղաքական գագաթնաժողով անցկացնելուց հետո։
«Թեմփսը անկասկած տարբերվում է նախորդ ժամանակներից, մենք անկասկած տեսնում ենք, որ բոլորը նստում են Եվրոպայի միավորում կոչվող նավի վրա», – ասել է Միլոկո Սպաջիչը ուրբաթ օրը Տիվատում կայացած ԵՄ-Արևմտյան Բալկաններ գագաթնաժողովի շրջանակներում տված հարցազրույցում։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը կրկնել է այդ միտքը՝ լրագրողներին ասելով, որ երկրի անդամակցությունն այժմ «հասանելի է»։ Խորհրդի ղեկավար Անտոնիո Կոստան ասել է, որ հնարավոր է, որ Չեռնոգորիան միանա միությանը մինչև 2028 թվականը։
ԵՄ բոլոր անդամ պետությունները պետք է միաձայն հաստատեն նոր երկրի անդամակցությունը։ Եվրոպացի պաշտոնյաները հայտնել են, որ Չեռնոգորիան ապացուցել է, որ իդեալական թեկնածու է, արդեն ՆԱՏՕ-ի անդամ, ունի եվրոպամետ օրակարգ և համեմատաբար փոքր չափսեր, ինչը գործընթացը դարձնում է ավելի հեշտ՝ համեմատած ավելի մեծ թեկնածուների հետ, որոնք կպահանջեն ավելի շատ ֆինանսական միջոցներ։
«Այս նպատակը իրատեսական է և հասանելի։ Այն լայնորեն աջակցվում է մեր բոլոր եվրոպացի գործընկերների կողմից», – ասել է Միլատովիչը։
Չեռնոգորիան պաշտոնական թեկնածու երկիր է 2010 թվականից և ակտիվորեն բանակցություններ է սկսել իր անդամակցության շուրջ 2012 թվականին։ Չնայած այն եվրոգոտու մաս չէ, այն միակողմանիորեն ընդունել է եվրոն որպես իր արժույթ։
Չեռնոգորիայի նախագահ Յակով Միլատովիչը նշել է, որ գագաթնաժողովը իրեն «ավելի մեծ վստահություն» է տվել, որ իր երկիրը կկատարի ԵՄ-ին միանալու իր նպատակը։
Մինչև 2028 թվականը դեռևս խոչընդոտներ կան
Անդամակցության բանակցությունները շարունակվում են մոտ 14 տարի, չնայած մի քանի հիմնական խոչընդոտներ մնում են, որոնք Չեռնոգորիան այժմ փորձում է լուծել։
Եվրամիությունը ստեղծել է այսպես կոչված «կլաստերներ», բարեփոխումների շարք՝ հարկումից մինչև շրջակա միջավայրի քաղաքականություն, որոնց հետ Չեռնոգորիան պետք է համաձայնվի՝ ԵՄ անդամակցությունն ապահովելու համար։
Պոդգորիցան մինչ այժմ ավարտել է բանակցությունները 35 խմբերից 14-ի շուրջ։
«Չեռնոգորիան շատ բան ունի առաջարկելու Եվրամիությանը», – Euronews-ին ասել է Սպաջիչը։ «Ես հաճախ եմ ասում. Չեռնոգորիան նման է Արևմտյան Բալկանների փոքրիկ նմուշի, ինչպես փոքրիկ թխվածքաբլիթը։ Եթե կարող ես վերցնել թխվածքաբլիթը, և եթե այն քեզ դուր է գալիս, ապա ավելին ես վերցնում»։
Սպաջիչը նաև Euronews-ին ասել է, որ ողջունում է Հունգարիայի նոր վարչապետ Պետեր Մագյարի կողմից Ուկրաինայի վրա դրված վետոյի վերացումը՝ ասելով, որ ցանկացած երկրի «անդամակցության հարցում առաջընթաց» տեսնելը նպաստում է մնացած թեկնածուների ընդհանուր առաջընթացին։
Երկու տարուց ավելի Ուկրաինան և Մոլդովան, որոնք ոչ պաշտոնապես միացված են որպես թեկնածուներ, փորձում էին բացել առաջին անդամակցության խումբը, որը ներառում է օրենքի գերակայությունը, մարդու իրավունքները և դատական համակարգը, բայց արգելափակվել էին Վիկտոր Օրբանի Կիևի նկատմամբ վետոյի քաղաքականության պատճառով։ Օրբանի հետ ԵՄ պաշտոնյաները հույս ունեն, որ գործընթացը կարագանա հաջորդիվ։
Չեռնոգորիայի վարչապետը խոստանում է վիզային սահմանափակումներ ռուս ճանապարհորդների համար. «Մենք ցանկանում ենք տեսնել նաև Ուկրաինան, ինչպես նաև առաջընթաց բարգավաճման և խաղաղության ճանապարհին: Չեռնոգորիան այստեղ է՝ օգնելու համար, եթե որևէ բան լինի», – ասաց նա։
Ուրբաթ օրը ֆոն դեր Լեյենը ԵՄ-ի ընդլայնումը Արևմտյան Բալկաններ որակեց որպես «աշխարհաքաղաքական հրամայական», քանի որ Բրյուսելը մտահոգված է հիբրիդային սպառնալիքներով և տարածաշրջանում արտաքին միջամտությամբ, որը հիմնականում գլխավորում է Ռուսաստանը։
«Մենք ՆԱՏՕ-ի երկիր ենք և այժմ զգալի ներդրումներ ենք կատարում մեր պաշտպանական կարողությունների մեջ: Մենք շատ սերտորեն համագործակցում ենք մեր բոլոր գործընկերների հետ՝ բոլոր հնարավոր և պոտենցիալ սպառնալիքների դեմ պայքարելու համար», – ասաց Սպաջիչը։
«Մենք պետք է կրկին Եվրոպան կենտրոնացած պահենք իր անվտանգության վրա», – հավելեց նա: «Մենք տեսնում ենք, որ ունենք նաև էներգետիկ ճգնաժամ: Մենք ունենք շատ այլ խնդիրներ, որոնք պետք է լուծենք որպես մայրցամաք: Միավորված Եվրոպան այս բոլոր մտահոգությունների պատասխանն է»։
Բաց մի թողեք
Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը կոչ է անում ազգային հաշտեցման Իսպանիայում իր առաջին օրը
Լեհ և ուկրաինացի պաշտոնյաները հանդիպում են Վարշավայում՝ «UPA» զորամասի անվանակոչման շուրջ լարվածության աճի պայմաններում
Ուկրաինան լայնածավալ անօդաչու թռչող սարքերի հարձակում է սկսել Պուտինի և Շրյոդերի հանդիպման ժամանակ