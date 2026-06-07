Կիրակի օրվա ընտրություններում վտանգված է Կոսովոյի ուղին դեպի ՆԱՏՕ և ԵՄ, զգուշացնում է նախկին նախագահը

Վյոսա Օսմանին պնդում է, որ քաղաքական ներքին պայքարը վտանգում է Պրիշտինայի ապագան և խաթարում է կապերը Արևմուտքի հետ։
Այս կիրակի Կոսովոյում կայանալիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ երկրի նախկին նախագահը զգուշացնում է, որ արդյունքները կարող են որոշել, թե արդյոք Պրիշտինան կմնա ՆԱՏՕ-ին և ԵՄ-ին միանալու ուղու վրա։
Վյոսա Օսմանին քննադատել է գործող վարչապետ Ալբին Կուրտիին, որի վերընտրությունը, նրա խոսքով, կարող է վտանգել երկրի ընթացքը։
Օսմանին Կոսովոյի նախագահն է եղել 2021 թվականից մինչև անցյալ տարվա ապրիլը, երբ ազգային խորհրդարանը չկարողացավ ընտրել նրա իրավահաջորդին, ինչը սահմանադրական ճգնաժամ առաջացրեց։
«Կոսովոյի ապագան չի կարող պատանդ մնալ քաղաքական եսասիրության կողմից», – ասել է նա՝ մեղադրելով Կուրտիին եվրոպացի և ամերիկացի դաշնակիցներին օտարացնելու մեջ։ Օսմանին կոչ է արել ընտրողներին փոխարենը ընտրել այնպիսի առաջնորդի, որը կարող է կայացնել «ճիշտ որոշումներ, որոնք անդառնալիորեն կկապեն մեզ եվրաատլանտյան ուղու հետ»։
2008 թվականին Սերբիայից միակողմանիորեն անկախություն հռչակելուց ի վեր, Կոսովոն դժվարանում է գտնել իր տեղը աշխարհում։
Մինչդեռ Միացյալ Նահանգները և G7-ի մնացած առաջատար տնտեսությունները ճանաչում են Բալկանյան փոքր, ծով ելք չունեցող երկրի ինքնիշխանությունը, ԵՄ այնպիսի պետություններ, ինչպիսիք են Հունաստանը, Իսպանիան, Ռումինիան և Սլովակիան, հրաժարվել են դա անել, ինչը բարդացնում է Պրիշտինայի նպատակը՝ միանալ թե՛ ՆԱՏՕ-ին, թե՛ ԵՄ-ին։
Օսմանիի խոսքով՝ Կուրտին, որը ղեկավարում է ձախակողմյան պոպուլիստական «Վետևենդոսյե» կուսակցությունը, ավելի է վատթարացրել իրավիճակը։
Քաղաքական գործիչը, որը կարճ ժամանակով զբաղեցրել է վարչապետի պաշտոնը 2020 թվականին, վերընտրվել է 2021 թվականին՝ խոստանալով իրականացնել խոշոր բարեփոխումներ և խորացնել եվրաատլանտյան ինտեգրումը, սակայն իր պաշտոնավարման ընթացքում Բրյուսելի և Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունները լարված են եղել։
Այն բանից հետո, երբ Կուրտին 2023 թվականին երկրի հյուսիսում գտնվող սերբական մեծամասնությամբ համայնքներում նշանակեց էթնիկ ալբանացի քաղաքապետեր, արևմտյան պաշտոնյաները մեղադրել են նրա կառավարությանը էթնիկ լարվածություն բորբոքելու մեջ։
ԵՄ անդամակցության պաշտոնական հայտ ներկայացրած երկրի հետ անդամակցության բանակցությունները շարունակելու փոխարեն, Բրյուսելը Կոսովոյի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառեց՝ տուժած համայնքներում անկարգությունները չհաղթահարելու համար, որոնք ցնցվեցին բռնի բախումներից։
Այդ պատժամիջոցները, որոնք հանգեցրին երկրին ԵՄ տնտեսական օգնության կասեցմանը, վերացվեցին միայն անցյալ տարի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից հետո։
Կուրտիի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները նույնպես լարված են եղել։
2020 թվականին նա մեղադրեց ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմին իր կառավարությունը տապալելու ուղղությամբ աշխատելու մեջ՝ Սերբիայի հետ հողերի փոխանակման համաձայնագիր ապահովելու համար։ Սակայն վերջերս վարչապետն ավելի հաշտեցնող տոնով աչքի ընկավ՝ առանձնանալով որպես այն քիչ համաշխարհային առաջնորդներից մեկը, որը ողջունեց ԱՄՆ-ի՝ Վենեսուելա ներխուժելու և նրա նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյին ձերբակալելու որոշումը։
Օսմանին պնդում է, որ Կուրտիի վիճահարույց քաղաքական որոշումներն ու հայտարարությունները խաթարել են Կոսովոյի դիրքերը միջազգային ասպարեզում: «Նա պետք է վստահություն կառուցեր, և նա հակառակն է արել», – ասաց նա։
Հեռացված թեկնածու Օսմանին բազմաթիվ պատճառներ ունի Կուրտիին դեմ լինելու համար։
Այս տարվա սկզբին վարչապետը, որը մերժեց մեկնաբանությունների հարցումները, հրաժարվեց աջակցել նրա վերընտրության թեկնածուներին խորհրդարանում և փոխարենը աջակցեց իր կուսակցության թեկնածուներին: Սակայն, երբ թեկնածուներից ոչ մեկը չհավաքեց անհրաժեշտ ձայները, երկիրը հայտնվեց ճգնաժամի մեջ, որը, ի վերջո, հանգեցրեց այս կիրակի օրվա արտահերթ ընտրություններին։
Խորհրդարանական ընտրությունները, որոնք երրորդն են մեկ տարուց մի փոքր ավելի ժամանակահատվածում, քիչ հավանական է, որ լուծեն Կոսովոյի բարդ ներքաղաքական իրավիճակը: Չնայած հուսալի հարցումներ չկան, քաղաքական վերլուծաբանները կանխատեսում են, որ իշխող «Վետևենդոսյե» կուսակցությունը կրկին կապահովի ամենաշատ տեղերը, ինչը թույլ կտա Կուրտիին մնալ վարչապետ։
Սակայն անհասկանալի է մնում, թե ով կդառնա նախագահ. ոչ մի կուսակցություն չի կարող վերահսկել նոր պետության ղեկավար ընտրելու համար անհրաժեշտ խորհրդարանի երկու երրորդի մեծամասնությունը, ինչը նշանակում է, որ բարդ բանակցություններ են սպասվում։
Օսմանին կիրակի օրվա ընտրություններում առաջադրվել է խորհրդարանում, բայց ցանկանում է կրկին զբաղեցնել նախագահի պաշտոնը, որը նրա տիրոջը տալիս է օրենսդրությունը վերադարձնելու օրենսդիրներին վերանայման և նշանակելու դատական և վարչական կարևոր գործիչներին։
Անկախ պատգամավորը, որը նախկինում Կոսովոյի աջ կենտրոնամետ Դեմոկրատական լիգայի բարձրաստիճան անդամ էր, մեղադրեց Կուրտիին նախագահական իշխանությունը թուլացնելու միջոցով իշխանությունը ամրապնդելու փորձերի մեջ։
«Նա ցանկանում է ամբողջությամբ վերահսկել բոլոր ինստիտուտները», – ասաց նա՝ մեջբերելով «արտաքին լռող և երկրի ներսում լիովին սահմանափակված նախագահ» նշանակելու ջանքերը։
Նա նաև ասաց, որ ԵՄ միջնորդությամբ տարիներ շարունակ անարդյունավետ բանակցություններից հետո, որոնք քիչ առաջընթաց են արձանագրել, Վաշինգտոնը պետք է ավելի անմիջական դեր ստանձնի Բելգրադի հետ երկխոսության մեջ։
«Ամեն անգամ, երբ ԱՄՆ-ն ներգրավված էր, Սերբիայի հետ երկխոսությունն ավելի հաջող էր», – ասաց նա։ «Ամեն անգամ, երբ մենք չունեինք ԱՄՆ-ի ուշադրությունը, երկխոսությունը կանգ էր առնում և ամբողջությամբ խափանվում»։
Կուրտիի և Վաշինգտոնի լարված հարաբերություններից զայրացած՝ Օսմանին՝ այն քիչ համաշխարհային առաջնորդներից մեկը, որը համաձայնվեց մասնակցել Թրամփի վիճահարույց «Խաղաղության խորհուրդ» նախաձեռնությանը, Կոսովոյի ապագան ներկայացրեց որպես անբաժանելի ԱՄՆ-ի հետ նրա դաշինքից։
«Ես ուզում եմ, որ Կոսովոն դադարի գոյության թույլտվություն խնդրելուց», – ասաց նա։ «Եվ սկսի գործել ինքնիշխան պետության վստահությամբ»։
Բաց մի թողեք
Քաղաքականությունը, բողոքի ցույցերը և սատկած ֆլամինգոները գերիշխում են ԵՄ-Արևմտյան Բալկաններ գագաթնաժողովում
Խումբը մեղադրվում էր ռուսամետ աղանդ լինելու մեջ և կարծում էր, որ այլմոլորակայինները շրջում են մեր մեջ
Թրամփի դեմ առևտրային դաշինքը մտադիր է չբարձրացնել մաքսատուրքերը