Անօթևանները պետք է անհապաղ հեռանան. Թրամփ

«Ես մեր մայրաքաղաքը կդարձնեմ ավելի անվտանգ և ավելի գեղեցիկ, քան երբևէ», – սոցցանցում գրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
«Անօթևանները պետք է անհապաղ հեռանան։ Մենք ձեզ կտրամադրենք կացարան, բայց՝ մայրաքաղաքից ՀԵՌՈՒ։ Հանցագործները հեռանալու կարիք չունեն։ Մենք ձեզ կուղարկենք բանտ՝ այնտեղ, որտեղ ձեր տեղն է։
Ամեն ինչ տեղի կունենա շատ արագ, ինչպես դա եղավ սահմանին։ Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում մենք անցանք ճանապարհ՝ միլիոնավոր ժամանողներից մինչև ԶՐՈ։ Հետագան ավելի հեշտ կլինի — պատրաստ եղեք։ Չի լինելու ոչ մի «ԲԱՐԻ ՏՂԱ»։ Մենք ուզում ենք ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼ մեր մայրաքաղաքը»:
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ գաղտնի ծառայությունն անշարժ գույք է վարձակալել Թրամփի և Պուտինի հնարավոր հանդիպման վայրում. Լուսանկար
Թրամփը ցանկանում է ամբողջապես դադարեցնել Ուկրաինայի հակամարտության ֆինանսավորումը. Վենս
Այս միջանցքը այն չէ, ինչի մասին չափազանցվել է լուրերում. Իրանի նախագահ