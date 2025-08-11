11/08/2025

Անօթևանները պետք է անհապաղ հեռանան. Թրամփ

infomitk@gmail.com 11/08/2025 1 min read

«Ես մեր մայրաքաղաքը կդարձնեմ ավելի անվտանգ և ավելի գեղեցիկ, քան երբևէ», – սոցցանցում գրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։

«Անօթևանները պետք է անհապաղ հեռանան։ Մենք ձեզ կտրամադրենք կացարան, բայց՝ մայրաքաղաքից ՀԵՌՈՒ։ Հանցագործները հեռանալու կարիք չունեն։ Մենք ձեզ կուղարկենք բանտ՝ այնտեղ, որտեղ ձեր տեղն է։

Ամեն ինչ տեղի կունենա շատ արագ, ինչպես դա եղավ սահմանին։ Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում մենք անցանք ճանապարհ՝ միլիոնավոր ժամանողներից մինչև ԶՐՈ։ Հետագան ավելի հեշտ կլինի — պատրաստ եղեք։ Չի լինելու ոչ մի «ԲԱՐԻ ՏՂԱ»։ Մենք ուզում ենք ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼ մեր մայրաքաղաքը»:

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ գաղտնի ծառայությունն անշարժ գույք է վարձակալել Թրամփի և Պուտինի հնարավոր հանդիպման վայրում. Լուսանկար

11/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը ցանկանում է ամբողջապես դադարեցնել Ուկրաինայի հակամարտության ֆինանսավորումը. Վենս

11/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս միջանցքը այն չէ, ինչի մասին չափազանցվել է լուրերում. Իրանի նախագահ

11/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ գաղտնի ծառայությունն անշարժ գույք է վարձակալել Թրամփի և Պուտինի հնարավոր հանդիպման վայրում. Լուսանկար

11/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ դեսպանատունը ներկայացրել է ոչ ներգաղթային արտոնագրի դիմորդներին ներկայացվող պահանջները

11/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է շահում Հայաստանը խաղաղությունից բացի և ինչ բաց հարցեր կան

11/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարչապետն աստվածաշնչյան մեջբերում է արել

11/08/2025 infomitk@gmail.com