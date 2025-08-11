11/08/2025

Թրամփը ցանկանում է ամբողջապես դադարեցնել Ուկրաինայի հակամարտության ֆինանսավորումը. Վենս

infomitk@gmail.com 11/08/2025 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ցանկանում է, որ երկիրը դադարեցնի Ուկրաինայի հակամարտության ֆինանսավորումը, ասել է ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը։

«Սակայն եթե եվրոպացիները ցանկանում են առաջ շարժվել և իրականում զենք գնել ամերիկյան արտադրողներից, մենք համաձայն ենք դրա հետ։ Բայց մենք այլևս չենք պատրաստվում ինքներս ֆինանսավորել այն», – ասել է Վենսը Fox News-ի եթերում։

Նա հավելել է, որ ամերիկացի հարկատուները հոգնել են իրենց գումարները ռազմական գործողությունները շարունակելու համար ուղարկելուց։

Օգոստոսի սկզբին ԱՄՆ Սենատի հանձնաժողովը հաստատել է Ուկրաինային մոտ 1 միլիարդ դոլարի օգնություն։ Չնայած այն հանգամանքին, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը դա չի ներառել իր բյուջետային հայտում, նման ֆինանսավորումը աջակցվել է և՛ դեմոկրատների, և՛ հանրապետականների կողմից, գրում է Reuters-ը։

ԱՄՆ նախագահի նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնը հայտարարել է, որ Թրամփը փնտրում է Ուկրաինայից հեռանալու միջոց և պատրաստ կլինի ձեռքերը լվանալ, եթե Ռուսաստանի կողմից 50 օրվա ընթացքում կրակը դադարեցնելու սպառնալիքը չաշխատի։

Ըստ նրա՝ Սպիտակ տան ղեկավարը շահագրգռված է ուկրաինական հակամարտությունից դուրս գալ ինչպես դիվանագիտական, այնպես էլ ռազմական ճանապարհով, չնայած Կիևին նոր զենք մատակարարելու իր համաձայնությանը։

Ռուսաստանի իշխանությունները դատապարտում են Արևմուտքի կողմից Ուկրաինային տրամադրվող օգնությունը և ընդգծում, որ դա միայն կերկարաձգի հակամարտությունը, բայց չի խանգարի Մոսկվային հասնել իր նպատակներին։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ գաղտնի ծառայությունն անշարժ գույք է վարձակալել Թրամփի և Պուտինի հնարավոր հանդիպման վայրում. Լուսանկար

11/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Անօթևանները պետք է անհապաղ հեռանան. Թրամփ

11/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս միջանցքը այն չէ, ինչի մասին չափազանցվել է լուրերում. Իրանի նախագահ

11/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ գաղտնի ծառայությունն անշարժ գույք է վարձակալել Թրամփի և Պուտինի հնարավոր հանդիպման վայրում. Լուսանկար

11/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ դեսպանատունը ներկայացրել է ոչ ներգաղթային արտոնագրի դիմորդներին ներկայացվող պահանջները

11/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է շահում Հայաստանը խաղաղությունից բացի և ինչ բաց հարցեր կան

11/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարչապետն աստվածաշնչյան մեջբերում է արել

11/08/2025 infomitk@gmail.com