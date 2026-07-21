ԵՄ-ն կընդունի ԱՄՆ-ի հարկադիր աշխատանքի հարկերը, եթե Թրամփը պահպանի 15% սահմանաչափը

Նոր մաքսատուրքեր են սպասվում ուրբաթ օրը ԱՄՆ-ի ժամանակավոր 10% մաքսատուրքի ժամկետի լրանալուց առաջ:
Եվրոպական հանձնաժողովը կընդունի ԱՄՆ-ի նոր մաքսատուրքերը, որոնք ենթադրաբար արտադրվել են հարկադիր աշխատանքի միջոցով, եթե Վաշինգտոնը պահպանի ԵՄ արտահանման մաքսատուրքերը 15%-ով սահմանափակելու իր խոստումը։
Լուրը հայտնի է դարձել այն ժամանակ, երբ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը փորձում է վերականգնել այսպես կոչված «փոխադարձ» մաքսատուրքերը, որոնք չեղյալ էին հայտարարվել ԱՄՆ Գերագույն դատարանի կողմից փետրվարին, այդ թվում՝ 15% մաքսատուրք ԵՄ-ից ԱՄՆ արտահանվող ապրանքների մեծ մասի վրա։ Դատարանի որոշումից հետո ԱՄՆ նախագահի կողմից սահմանված ժամանակավոր 10% մաքսատուրքը լրանալու է ուրբաթ օրը։
ԱՄՆ առևտրային ներկայացուցիչը (USTR) հունիսին առաջարկել է 10% մաքսատուրք սահմանել ենթադրաբար հարկադիր աշխատանքից օգտվող ԵՄ ապրանքների վրա՝ անարդար առևտրային պրակտիկայի վերաբերյալ այսպես կոչված 301-րդ բաժնի հետաքննությունից հետո։ Լայնորեն սպասվում է, որ մաքսատուրքերը, որոնք կարող են կիրառվել ցանկացած պահի, կփոխարինեն ժամանակավոր մաքսատուրքերը։
«Անկախ նրանից, թե ինչպես է այն կազմավորվում, ինչ իրավական գործիք էլ լինի, ինչ տեսք էլ ունենա, այն պետք է լինի համաձայնեցված առավելագույն 15%-ից ցածր», – երկուշաբթի օրը հայտարարեց հանձնաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյան։
«Որոշ չափով… մեզ այդքան էլ չի անհանգստացնում, թե ինչ իրավական մեխանիզմ կա ԱՄՆ համակարգում դրան հասնելու համար», – հավելեցին նրանք։ «Քանի դեռ դա իրականացված է, քանի դեռ այն կայուն և կանխատեսելի է, քանի դեռ մենք կարող ենք վստահ լինել, որ մեր ընկերությունները օգտվում են համաձայնագրում նշվածից»։
Այնուամենայնիվ, պաշտոնյան ընդգծեց, որ Բրյուսելը «շատ հստակ» հասկացրել է Վաշինգտոնին, որ մերժում է ԵՄ-ի կողմից հարկադիր աշխատանքի օգտագործման վերաբերյալ մեղադրանքները։
«Մենք ունենք հարկադիր աշխատանքի վերաբերյալ լավ կանոններ։ Մենք կիրառում ենք մեր կանոնները հարկադիր աշխատանքի վերաբերյալ։ Այսպիսով, մենք համաձայն չենք այնտեղ ներկայացված եզրակացությունների հետ։ Բայց կրկին, գլխավոր նպատակն է ապահովել, որ համաձայնագիրը հարգվի»։
Պաշտոնյան նաև ասաց, որ Հանձնաժողովը դեռևս տեղեկացված չէ, թե երբ կավարտվեն ԱՄՆ-ի այլ ընթացիկ առևտրային հետաքննությունները, այդ թվում՝ ԵՄ-ի «ավելորդ հզորությունների» և Գերմանիայի կողմից դեղագործական ապրանքների համար «մշտական թերվճարման» վերաբերյալ 301-րդ բաժնի հետաքննությունները։
Սակայն Բրյուսելին Վաշինգտոնից «երաշխիքներ» են տրվել, որ որևէ մաքսատուրք չի գերազանցի 2025 թվականի հուլիսին Turnberry-ի համաձայնագրով համաձայնեցված 15% առաստաղը, ասաց պաշտոնյան։
Դիտարկումները հնչում են այն ժամանակ, երբ Բրյուսելը ձգտում է մաքսատուրքային արտոնություններ տրամադրել ԵՄ-ից ԱՄՆ արտահանվող որոշ ապրանքների համար, այդ թվում՝ պանրի, մակարոնեղենի, ձիթապտղի յուղի և ալկոհոլային արտադրանքի համար։
Պաշտոնյան ասաց, որ ԵՄ-ի ցուցակը, որը տրամադրվել է Վաշինգտոնին, ներառում է նաև ապրանքներ, որոնք օգուտ կբերեն ԱՄՆ տնտեսությանը, ինչպիսիք են հեղուկ բնական գազի արդյունահանման և տեղափոխման համար օգտագործվող մեքենաները։
«Դուք իրականում տեսնում եք շահերի զգալի համընկնում այս ոլորտներից մի շարքում», – ասաց պաշտոնյան։
Բաց մի թողեք
Մի ժամանակ դեպրեսիայի մեջ գտնվող տարածաշրջանը արդյունաբերական վերածնունդ ապահովեց։ Կարո՞ղ է Եվրոպան կլոնավորել այն
Դանիան դադարեցրեց իր հանրային փոստային ծառայությունը, հաջորդը ԵՄ-ն է
Քվեբեկը «կրկնապատկում է» Եվրոպայի հետ հարաբերությունները՝ փորձելով նվազեցնել ԱՄՆ-ի և Չինաստանի հետ կապված ռիսկերը