Ինչու չինացի գործարարներն այլևս ներդրումներ չեն կատարում մեր երկրում։ Այդ հարցին լավ կլինի, որպեսզի պատասխանեն նախկին ՀՀ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ու «ԱրմՍվիսԲանկ» ՓԲԸ-ի գործադիր տնօրեն Գևորգ Մաչանյանը:
Վերջիներիս համատեղ ջանքերով կործանվեց «Վ․Ռ.Ընդ Ջի Պրոֆայլ» հայ-չինական համատեղ ձեռնարկությունը, որը ստեղծվել էր չինացի Շաո Ժիյոնգ և Շաո Ջիփնգ գործարար եղբայրների մեծ ներդրումների շնորհիվ: Ինչ կորցրեց ՀՀ-ն հայ չինական ձեռնարկության փակման արդյունքում:
Բացի այն, որ ձեռնարկությունը ՀՀ խոշոր հարկատուների առաջին հարյուրյակում էր, երկիրը զրկվեց խոշոր հարկատուից, զրկվեց նաև չինական ներդրումներից: 2009 թվականից մինչ օրս Չինաստանից ոչ մի ներդրում չի կատարվել:
Երկու հազարական թվականների սկզբներին ՀՀ-ում գործում էին չինական բազմաթիվ կազմակերպություններ, որոնք անմիջապես փակվեցին և լքեցին երկիրը:
Գևորգ Մաչանյանը և Տիգրան Սարգսյանը ընկերներ էին դեռևս ՀՀ Կենտրոնական բանկից: Ստանձնելով նոր պաշտոններ, ընկերներն անցան երկիրը քանդելու գործընթացին: Ամեն մեկն իր բնագավառում: Մասնավորապես. Տիգրան Սարգսյանը Վարչապետի պաշտոնին նշանակվելու հենց առաջին օրերին օրենք ընդունեց ՀՀ-ում շինարարությունը դադարեցնելու վերաբերյալ:
Նույն քաղաքականության 180 աստիճանով հակառակ ուղղությամբ ԱՄՆ նախագահ Ֆրանկլին Ռուզվելտը երկիրը մեծ դեպրեսիայից հանեց` զարկ տալով շինարարությանը: Աշխատեցին տասնյակ ճյուղեր, կտրուկ նվազեց գործազրկությունը: Իսկ մեր ուսյալ վարչապետը (ինչպես անվանում էին) գիտակցաբար տնտեսական նոկաուտի ենթարկեց ողջ երկրի տնտեսությունը, բազմաթիվ ճյուղեր դադարեցին գործունեությունը, տասնյակ հազարավոր մարդիկ բռնեցին արտագաղթի ճանապարհը:
Վարչապետ Սարգսյանը չմոռացավ նաև օգնել «ԱրմՍվիսԲանկ» ՓԲԸ-ի գործադիր տնօրեն ընկերոջը Գ.Մաչանյանին: Վարչապետի անձամբ հանձնարարությամբ (որը գրված էր հանձնարարականում) գլխավոր հարկային տեսչությունից ստուգողների դեսանտ իջավ մեր կազմակերպություն, հարկային ստուգումներ կատարելու համար:
Հարկայինի աշխատակիցներն ապշած էին և ինձ՝ տնօրենիս էին հարցնում, թե ի՞նչ կուրիոզ բան է պատահել, որ հատուկ խումբ է ուղարկվել ստուգման համար:
Եթե մարդիկ տրամադրված են և ծրագրավորում են չարագործություն իրականացնել, ինչի մասին ազնիվ մարդիկ կասկած չունեն, ի վերջո չարագործներին հաջողվում է իրագործել իրենց հրեշավոր պլանը:
Վերոնշյալ Բանկի ղեկավարը՝ Գևորգ Մաչանյանը մոլորության մեջ գցելով հայ-չինական համատեղ ձեռնարկության տնօրեն Ռուդոլֆ Հակոբյանին, տիրացավ ձեռնարկության և հիմնադիրների շարժական և անշարժ գույքին:
Ձեռնարկության համարյա բոլոր աշխատակիցներն արտագաղթեցին: Բնականաբար հայ-չինականը հայց ներկայացրեց ընդդեմ բանկի դեմ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան (քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/2047/02/12):
Դատարանին ներկայացվեցին ապացույցներ այն մասին, որ «ԱրմՍվիսԲանկ»-ի ղեկավարը վաղօրոք պլանավորված գործողությունների արդյունքում կործանեց հայ-չինական ձեռնարկությունը և տիրացավ վերջինիս գույքին:
Իսկ բանկի ներկայացուցիչ իրավաբանական վարչության պետ Միհրան Գալստյանը նախնտրեց խաբեության ճանապարհը (ստորև կներկայացվի խաբեության փաստը): Ինչպես ասում են պտուղը ծառից հեռու չի ընկնում:
Ծառը տվյալ պարագայում բանկի գլխավոր սեփականատեր հայտնի սին խոստումներ շռայլող Վարդան Սրմաքեշն է, շատերն են հիշում վերջինիս ամպագորգոռ հայտարարությունն այն մասին, որ իբր 100 միլոն ԱՄՆ դոլար է ներդնելու ՀՀ-ի տնտեսության մեջ` արտագաղթը կանգնեցնելու նպատակով: Հայտարարությունը հեռարձակվեց հեռուստատեսության բոլոր ալիքներով: Արդյունքը բոլորին է հայտնի:
Վերադառնանք մեր դատին, նախագահող դատավոր՝ Ռուբեն Ներսիսյանին հայ-չինական ապացուցողական բազան թվաց անբավարար, նա մերժեց մեր հայցապահանջը, կայացրած վճռում արձանագրելով, որ այդպես է իրեն թելադրել իր ներքին ձայնը: Կարծում եմ դատավորի ներքին ձայնի վրա ազդել էր մի ինչ որ արտաքին ձայն, որը վճռական էր դատական վեճի մասնակիցների համար:
Գիտակցելով, որ կատարած հանցագործությունը կարող է չմարսել, մեկ տարի անց բանկի ղեկավարը Ռուդոլֆ Հակոբյանի դեմ զրպարտող դիմում բողոք է ներկայացնում (որը կարճվել է հանցակազմի բացակայության հիմքով) քրեական գործ թիվ 13201910, նպատակ հետապնդելով բանտարկել տալ վերջինիս (չկա մարդ չկա խնդիր):
Այս քրգործն այնքանով է հատկանշանական, որ Բանկի գործադիր տնօրեն՝ Գևորգ Մաչանյանը քննության շրջանակներում ներկայացնում է տեղեկանք, ինչում փաստորեն հերքում է բանկի իրավաբանական վարչության պետի պնդումները թիվ 12047/02/12 դատի ժամանակ, այլ կերպ ասած խոստովանում է, որ դատարանին խաբելով կորզել են վճիռ` հօգուտ բանկի:
Ներկայումս ընթանում է թիվ ԵԿԴ/0448/02/14/ քաղաքացիական դատ (նախագահող դատավոր՝ Սարգիս Երիցյան): Քննարկվում է «Վ․Ռ.Ընդ Ջի Պրոֆայլ» հայ-չինակաևՍՊԸ-ի 4,6 միլիարդ ՀՀ դրամ գումարի բռնագանձման հայցապահանջը «ԱրմՍվիսԲանկից» քանի, որ ըստ ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության համապատասխան հոդվածի համաձայն ներկայիս թիվ ԵԿԴ/0448/02/14/ և թիվ ԵԿԴ/2047/02/12/ հասցեյի միջև առկա է փոխադարձ կապ ու դրանց համատեղ քննությունը կարող է ապահովել վեճի առավել արագ և ճիշտ լուծումը: Հաշվի առնելով վերը նշված փոխադարձ կապը, Ռուդոլֆ Հակոբյանն ապացույցներ է ներկայացրել բանկի խաբեության վերաբերյալ և միջնորդություն, որպեսզի դատարանը մերժի բանկի կողմից ներկայացված բոլոր փաստաթղթերը և բավարարի «Վ․Ռ.Ընդ Ջի Պրոֆայլ» ՍՊԸ-ի հայցապահանջը 4,6 միլիարդ ՀՀ դրամի բռնագանձման վերաբերյալ:
«Վ․Ռ.Ընդ Ջի Պրոֆայլ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ռուդոլֆ Հակոբյան
