Հնարավոր կլինե՞ր Ադրբեջանում ևս գտնել այսքան քաղաքական գործիչների ․․․ Ջուլֆալակյան

Հետաքրքիր է, եթե ժամանակին հատուկ աշխատանք տարվեր Հայաստանի պատկան մարմինների կողմից, հնարավոր կլինե՞ր Ադրբեջանում ևս գտնել այսքան քաղաքական գործիչների, կամ քաղաքականությամբ զբաղվել ցանկացող երիտասարդների, ովքեր կհամաձայնեին իշխանության գալու դիմաց ճանաչել Արցախն Հայաստանի կազմում, և որ ամենակարևորն է, անեին դա հաճույքով և ջանասիրությամբ:
Այսինքն, պետական դավաճանություն գործեին իրենց երկրի հանդեպ:
Իսկ միգուցե արվել է, բայց չեն գտնվել նմանները:
Ուսումնասիրելու թեմա է:
Արսեն Ջուլֆալակյան
