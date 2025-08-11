11/08/2025

Նիկոլ Փաշինյանը Աստվածաշնչից հերթական մեջբերումն է արել

11/08/2025

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Աստվածաշնչից հերթական մեջբերումն է արել:

«11 Լսեց ինձ Տէրն ու ողորմեց,

Տէրը եղաւ իմ օգնականը:

12 Սուգս դարձրեց ուրախութիւն,

հանեց քուրձն իմ եւ խնդութիւն հագցրեց ինձ…

Սաղմոս 29. 11-12»:

