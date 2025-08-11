ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Աստվածաշնչից հերթական մեջբերումն է արել:
«11 Լսեց ինձ Տէրն ու ողորմեց,
Տէրը եղաւ իմ օգնականը:
12 Սուգս դարձրեց ուրախութիւն,
հանեց քուրձն իմ եւ խնդութիւն հագցրեց ինձ…
Սաղմոս 29. 11-12»:
