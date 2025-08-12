12/08/2025

Փաշինյանը 630 մլն դրամ է պահանջում Քոչարյանից, Սարգսյանից, Օհանյանից, Գևորգյանից, Խաչատուրովից

infomitk@gmail.com 12/08/2025 1 min read

Երեկ Գլխավոր դատախազությունը պետական շահերի պաշտպանության հայց է ներկայացրել Հակակոռուպցիոն դատարան՝ պահանջելով որպես հետադարձ պահանջ (ռեգրեսիվ հայց), 2008 թվականի մարտի 1-2-ը Երևանում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ տուժած անձանց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցներով փոխհատուցված 670 միլիոն դրամը բռնագանձել ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանից, ՀՀ նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանից, ՀՀ պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանից և ՀՀ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովից:

Այս մասին տեղեկացրին ՀՀ գլխավոր դատախազությունից:

Այսքան տարի անց նման հայց ներկայացնելն ակնհայտորեն ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է հերթական անգամ Մարտի 1-ի թեման բարձրացնել հանրային օրակարգ, որպեսզի ցույց տա, որ իշխանությունը իբր շարունակաբար պայքարում է արդարության վերականգնման համար։ Նաեւ ֆինանսական բեռ է փորձում դնել ընդդիմության վրա։

Իրականում, 17 տարի անց մարտի 1-ի դեպքերի քննությունը մտել է իրավական փակուղի, բայց իշխանությունը փորձում է այն նորից որպես PR-գործիք օգտագործել՝ ներքին լսարանի մոտ նախկինների նկատմամբ նորից ատելություն բորբոքելու համար։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ովքեր են հայերը, որ փախել են Կրասնոդարում օտարերկրյա քաղաքացիների ժամանակավոր կալանավայրից․ Լուսանկար

12/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պիտի պարզեին դատարանում խոստովանած ու փախած երիտասարդն է կատարել սպանությունը, թե՝ ոչ

12/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանը ոչ իրավաչափ է ճանաչել Սամվել Կարապետյանի ձերբակալումը

11/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Էլի մեր հաշվին․ Սյունիքում «Թրամփի կամուրջ»-ը ԱՄՆ – Ռուսաստան առուվաճառքի «գործարք» կդառնա՞

12/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ովքեր են հայերը, որ փախել են Կրասնոդարում օտարերկրյա քաղաքացիների ժամանակավոր կալանավայրից․ Լուսանկար

12/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը 630 մլն դրամ է պահանջում Քոչարյանից, Սարգսյանից, Օհանյանից, Գևորգյանից, Խաչատուրովից

12/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայերը կարդում են, անգամ գիրք պատվիրում Wildberries-ով, ինչպիսի գրքեր ․․․

12/08/2025 infomitk@gmail.com