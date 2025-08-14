14/08/2025

Ամեն ներկայացումից առաջ ես գիտեմ, թե պիտի փչացնեմ․ Ջուլիետա Ստեփանյան

infomitk@gmail.com 14/08/2025 1 min read

«Ես ամեն օր ներկայացումներ ունեմ, բայց մինչև այսօր ամեն ներկայացումից առաջ ես գիտեմ, թե պիտի փչացնեմ ներկայացումը: Ես գիտեմ` դերս չեմ հիշում: Դող է գալիս վրաս:

Նարեկ Դուրյանի թատրոնի երիտասարդները ծիծաղում են, ասում են` խաղա, ինչի՞ ես լարվում, տիկին Ջուլյա:

Այդ դողն ու վախը, որ կփչացնեմ ներկայացումը մինչև այսօր ինձ մոտ կա: Բայց, երբ մտնում եմ բեմ, ինձ զգում եմ իմ տանը` ձուկը ջրում»,- «Սրտի տանիքներով» հաղորդման շրջանակներում անկեղծացել է դերասանուհի Ջուլիետա Ստեփանյանը:

«Ամեն ներկայացումից առաջ դող ունեմ, ես գիտեմ, թե պիտի փչացնեմ ներկայացումը»․ Ջուլիետա Ստեփանյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայերը կարդում են, անգամ գիրք պատվիրում Wildberries-ով, ինչպիսի գրքեր ․․․

12/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավելի քան 211 մլն դրամ «Ֆեստիվառների» համար

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մի վախեցեք, կես գրառում արեք, որ մարդիկ իմանան` դուք կաք. Մհեր Մկրտչյանը՝ մշակույթի գործիչներին

07/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Շունը շան թաթը չի կծի՝ բենզինը մի օր կգնա, մյուս օրը՝ թող լճանա

14/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում կանցկացվի «Հայաստան – ԵԱՏՄ» համաժողովը․ Լուսանկար

14/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է ակնկալում Բաքուն Երևանից․ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ

14/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատրաստ եք Հայաստանում դեսպան աշխատել՝ հարց ադրբեջանցի նախկին ԱԳ նախարարին

14/08/2025 infomitk@gmail.com