Ամեն ներկայացումից առաջ ես գիտեմ, թե պիտի փչացնեմ․ Ջուլիետա Ստեփանյան

«Ես ամեն օր ներկայացումներ ունեմ, բայց մինչև այսօր ամեն ներկայացումից առաջ ես գիտեմ, թե պիտի փչացնեմ ներկայացումը: Ես գիտեմ` դերս չեմ հիշում: Դող է գալիս վրաս:
Նարեկ Դուրյանի թատրոնի երիտասարդները ծիծաղում են, ասում են` խաղա, ինչի՞ ես լարվում, տիկին Ջուլյա:
Այդ դողն ու վախը, որ կփչացնեմ ներկայացումը մինչև այսօր ինձ մոտ կա: Բայց, երբ մտնում եմ բեմ, ինձ զգում եմ իմ տանը` ձուկը ջրում»,- «Սրտի տանիքներով» հաղորդման շրջանակներում անկեղծացել է դերասանուհի Ջուլիետա Ստեփանյանը:
Բաց մի թողեք
Հայերը կարդում են, անգամ գիրք պատվիրում Wildberries-ով, ինչպիսի գրքեր ․․․
Ավելի քան 211 մլն դրամ «Ֆեստիվառների» համար
Մի վախեցեք, կես գրառում արեք, որ մարդիկ իմանան` դուք կաք. Մհեր Մկրտչյանը՝ մշակույթի գործիչներին