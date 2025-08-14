Ձերբակալվել են ՆԳՆ Տավուշի մարզի հաշվառման-քննական բաժնի պետն ու ևս 14 անձ

Ձերբակալվել են ՆԳՆ ոստիկանության Տավուշի հաշվառման քննական բաժնի պետն ու ևս 14 անձ: Գործն առնչվում է վարորդական վկայական տրամադրելու դիմաց կաշառք ստանալուն։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հաստատեցին տեղեկությունը՝ նշելով, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի և ՆԳՆ ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչության աշխատակիցների հետ համատեղ իրականացված քննչական և օպերատիվ-հետախուզական համալիր միջոցառումների արդյունքում ձերբակալվել է 15 անձ, այդ թվում՝ ՀՀ ՆԳՆ Տավուշի մարզի հաշվառման-քննական բաժնի պետը։
Քրեական վարույթն առնչվում է բազմաթիվ քաղաքացիների կողմից կաշառքի դիմաց վարորդական վկայականներ ստանալու՝ առերևույթ հանցագործության դեպքերին։
