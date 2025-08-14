14/08/2025

Մեղադրանք է առաջադրվել Էջմիածնի ՔՊ-ական նախկին քաղաքապետի ամուսնուն

infomitk@gmail.com 14/08/2025 1 min read

Հակակոռուպցիոն կոմիտեում փողերի լվացման եւ պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածներով հարուցված քրեական վարույթի շրջանակում օրերս մեղադրանք է առաջադրվել Էջմիածնի նախկին քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանի ամուսնու, ավագանու ՔՊ-ական անդամ Արամայիս Միրզոյանի նկատմամբ, որպես խափանման միջոց կիրառվել է գրավը։

Հակակոռուպցիոն կոմիտեից չցանկացան որեւէ մեկնաբանություն տալ։

Բաց մի թողեք

1 min read

40-ամյա տղամարդը 58-ամյա կնոջը գցել է բազկաթոռին, պահանջել, որ նա մերկանա, հակառակ դեպքում կզրկի կյանքից

14/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կրակոցներ են հնչել քրեական հեղինակություն «Չաղ Ռուստամ»-ի տան մոտակա կամրջի տակ. կա վիրավոր

14/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ոստիկանության պետի նախկին տեղակալ Սաշա Աֆյանը «Մարտի 1»-ի գործով կրկին մեղադրյալի կարգավիճակ ունի

14/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՀՀ Քննչական կոմիտեի քաղաքական հայտարարությունը

14/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան գրոհել է Ռոստովը, վիրավորներ կան

14/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ տարիներ առաջ հարուցված գործն այսօր ակտիվացրին, Աբրահամյանն ասաց` իրենցից հարցրեք

14/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեղադրանք է առաջադրվել Էջմիածնի ՔՊ-ական նախկին քաղաքապետի ամուսնուն

14/08/2025 infomitk@gmail.com