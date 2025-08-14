Մեղադրանք է առաջադրվել Էջմիածնի ՔՊ-ական նախկին քաղաքապետի ամուսնուն

Հակակոռուպցիոն կոմիտեում փողերի լվացման եւ պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածներով հարուցված քրեական վարույթի շրջանակում օրերս մեղադրանք է առաջադրվել Էջմիածնի նախկին քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանի ամուսնու, ավագանու ՔՊ-ական անդամ Արամայիս Միրզոյանի նկատմամբ, որպես խափանման միջոց կիրառվել է գրավը։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեից չցանկացան որեւէ մեկնաբանություն տալ։
