15/08/2025

Արտառոց դեպք՝ Արագածոտնի մարզում․ արցախցի կնոջը խոստացել են խոշոր չափի դրամական օգնություն, բայց դրա դիմաց պահանջել են 80 հազար դրամ

infomitk@gmail.com 15/08/2025 1 min read

Oգոստոսի 9-ին արտառոց դեպք է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում։ Ժամը 12։40-ի սահմաններում ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Աշտարակի բաժնում տեղեկություն է ստացվել, որ քաղաքացուց հափշտակել են գումար։

Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, ոստիկանության Աշտարակի բաժնի ծառայողներին Արագածոտնի մարզի բնակիչ 37-ամյա Ծովինար Դ․-ն հայտնել է, որ օգոստոսի 8-ին «Facebook» սոցիալական կայքով «Նոր Արցախ» խմբում «Անուշ Բալասանյան» օգտատերը հայտարարություն է տեղադրել, որում նշված է եղել, որ ԼՂ-ից բռնի տեղահանվածներին օգնություն տրամադրելու համար ինքը կարող է օգնել և իրեն տրամադրել է վերոնշված հեռախոսահամարը, որի « WhatsApp» հավելվածի միջոցով ինքը կապ է հաստատել և իրեն պատասխանել է մի տղամարդ ով ներկայացել է Երևանի բնակիչ 48-ամյա Զաքար Գևորգյան և տրամադրել է իր անձնագրի լուսանկարը, հայտնելով, որ կարող է օգնել կազմակերպության միջոցով 1 մլն 200 հազար դրամ գումար ստանալ, սակայն նշված գումարը ստանալու համար իրեն պետք փոխանցի 80 հազար դրամ։

Գ․ Շամշյանի տեղեկություններով՝ կինը, հավատալով խոստմանը, փոխանցել է գումարը և տղամարդը իրեն օգոստոսի 9-ին կանչել է Երևան քաղաքի «Կոնվերս» բանկ, ինչից հետո վերջինս արգելափակել է իր համարը և չի պատասխանել հեռախոսազանգերին։

Ոստիկանության Աշտարակի բաժնի ծառայողների կողմից ձեռնարկվում են միջոցառումներ՝ հանցանք կատարած անձին հայտնաբերելու ուղղությամբ։

Դեպքի փաստով ոստիկանության Աշտարակի բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են ՀՀ քննչական կոմիտեի Արագածոտնի մարզային քննչական վարչություն։

Բաց մի թողեք

1 min read

Անցած մեկ օրում գրանցվել է 11 ավտովթար․ 1 մարդ զոհվել է, 19-ը՝ վիրավորվել

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Արցախի պրոյեկտն», այո, վերջնականապես կփակվի, եթե ․․․

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Գլորիա» կարի ֆաբրիկայի 2 աշխատակցուհի վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց

14/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Անցած մեկ օրում գրանցվել է 11 ավտովթար․ 1 մարդ զոհվել է, 19-ը՝ վիրավորվել

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավտովթարի է ենթարկվել Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարը` հրաժարվել է հոսպիտալացումից. Լուսանկար

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նա Սյունիքը և Ադրբեջանը գնահատում է «Հյուսիս-հարավ» և «Միջին միջանցք» միջազգային հաղորդուղիների «հանգուցային կայարան»

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ Պետդեպն անդրադարձել է հայաստանյան իրականությանը

15/08/2025 infomitk@gmail.com