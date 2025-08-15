15/08/2025

Վիճաբանություն, քաշքշուկ և կրակոցներ Արարատի մարզում. մասնակիցներից մեկը վիրավորում է ստացել

infomitk@gmail.com 15/08/2025 1 min read

Արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Արարատի մարզում։

ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Արարատի մարզային քրեական վարչությունում և Վեդիի բաժնում օպերատիվ տեղեկություն է ստացվել, որ Վանաշեն գյուղում հարձակվել են տներից մեկի վրա և հնչել են կրակոցներ։

Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ իրավապահները պարզել են, որ օգոստոսի 8-ին՝ ժամը 22։00-ի սահմաններում Վանաշեն գյուղի գյուղամիջյան ավտոճանապարհին գտնվող ավտոլվացման կետի մոտ մեքենան վարելու շուրջ վիճաբանություն է ծագել Արարատի մարզի բնակիչներ 31-ամյա Մանուկ Հ․-ի, 30-ամյա Արման Հ․-ի և 45-ամյա Գագիկ Ք․-ի միջև, որի ժամանակ վերջիններս քաշքշել են միմյանց և հեռացել։

Այնուհետև ժամը 23։00-ի սահմաններում Գագիկ Ք․-ն իր մոտ ապօրինի պահվող ինքնաձիգից կրակահերթ է արձակել Մանուկ Հ․-ին պատկանող «Opel» մակնիշի ավտոմեքենայի վրա ու այդ ընթացքում Մանուկ և Արման Հ․-երը դուրս են եկել փողոց, որից հետո Գագիկ Ք․-ն շարունակել է ինքնաձիգից կրակահերթ արձակել վերջիններիս ուղղությամբ, որի ժամանակ էլ Մանուկ Հ․-ն ստանալով հրազենային վնասվածք տեղափոխվել է «Վեդի» բժշկական կենտրոն։

Ոստիկանների կողմից Գագիկ Ք․-ն ձերբակալվել և տեղափոխվել է Արարատի մարզային քրեական վարչություն և ձեռնարկվում են միջոցառումներ հանցագործության գործիք հանդիսացող ինքնաձիգը հայտնաբերելու ուղղությամբ։

Դեպքի փաստով կազմվել են փաստաթղթեր, որոնք փոխանցվել են ՀՀ Քննչական կոմիտեի Արարատի մարզային քննչական վարչության Վեդիի քննչական բաժին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Արտառոց դեպք՝ Արագածոտնի մարզում․ արցախցի կնոջը խոստացել են խոշոր չափի դրամական օգնություն, բայց դրա դիմաց պահանջել են 80 հազար դրամ

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ձերբակալվել են ՆԳՆ Տավուշի մարզի հաշվառման-քննական բաժնի պետն ու ևս 14 անձ

14/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեղադրանք է առաջադրվել Էջմիածնի ՔՊ-ական նախկին քաղաքապետի ամուսնուն

14/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Օգոստոսի 16-ի աստղագուշակ․ Եթե նախկինում ինչ-որ տարաձայնություններ են առաջացել, դրանք հեշտ կլինի թողնել անցյալում

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրաշքով ողջ են մնացել, մեքենան Ելփինի ոլորանում 50 մետր բարձրությունից ընկել է ձորը․ Լուսանկար

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանական զինուժը Ջերմուկի ուղղությամբ սահմանային հատվածում առաջ է եկել․ Քարտեզներ

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Անսպասելի դեպք Երևանում, երկրպագուն ցած է ընկել․ մանրամասներ․ Լուսանկար

15/08/2025 infomitk@gmail.com