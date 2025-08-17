17/08/2025

Ինչ պահանջներ է ներկայացրել Պուտինը՝ պատերազմը դադարեցնելու համար

infomitk@gmail.com

Ալյասկայում կայացած հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին ներկայացրել է Կրեմլի պահանջները՝ Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու համար։

«Reuters» գործակալությունը հրապարակել է Պուտինի՝ Ուկրաինային ուղղված պահանջների ցանկը։ Աղբյուրների համաձայն՝ նրա պահանջները վերաբերում են տարածքներին, պատժամիջոցներին և ռուսաց լեզվին Ուկրաինայում։

Պուտինի հիմնական պահանջներն են՝

Ուկրաինան պետք է դուրս բերի զորքերը Դոնեցկից և Լուգանսկից։

Զինադադար չի նախատեսվում մինչև լիարժեք համաձայնագրի ստորագրումը։

Մոսկվան կվերադարձնի Խարկովի և Սումիի մարզերից փոքր տարածքներ։

Ուկրաինան կհրաժարվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունից, բայց կստանա «անվտանգության երաշխիքներ» դաշինքից դուրս։

Ղրիմը կճանաչվի որպես ռուսական։

Ռուսաստանի Դաշնության դեմ պատժամիջոցների մի մասը պետք է վերացվի։

Ռուսաց լեզուն և Ռուս ուղղափառ եկեղեցին կստանան պաշտոնական կարգավիճակ Ուկրաինայում։

infomitk@gmail.com
