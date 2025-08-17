17/08/2025

Ոչ ոք չարժե, որ ձեր կյանքը ալեկոծվի. Զարուհի Բաբայանը՝ Սոֆի Դևոյանին. Լուսանկարներ

Օգոստոսի 10-ին պարուհի Սոֆի Դևոյանի հարսանիքն էր։

Հարսանիքի ընթացքից ու հետո հրապարակված լուսանկարների, տեսանյութերի ներքո քննարկումներում հետևորդները նշում էին, որ զույգն այնքան էլ համապատասխան չէ, քննարկվում էր նաև հարցը՝ արդյոք փեսայի՝ Կիմ Առաքելյանի ծնողները մասնակցե՞լ են հարսանիքին, թե՞ ոչ։

Սոֆիի վերջին գրառման ներքո մեկնաբանություն է թողել Սոֆիի մայրը՝ երգչուհի Զարուհի Բաբայանը. «Հուզիչ պահերից թերևս ամենաջերմը։ Իմ աղջիկ, իմ կարապ, թող քո սիրով լի սիրտը այսուհետ միշտ արագ բաբախի ուրախությունից,երջանկությունից և պատասխան սիրուց։ Փայփայեք այդ սերը, որը շատ ամուր է ես գիտեմ։ Գիտեմ նաև, որ ոչ մի մանր բան և ոչ ոք չարժե, որ ձեր կյանքը ալեկոծվի։ Միշտ նայեք միմիանց աչքերին այնպես, ինչպես այսօր և կհասկանաք, որ ամենաթանկը ձեր դիմաց է։ Սիրում եմ ՁԵԶ շատ։ Կանգնած ենք ՁԵՐ կողքին միշտ»։

