Ով է դատելու Բագրատ Սրբազանին, նրա անունը հանվել է ծրագրից․ Լուսանկար

Բագրատ սրբազանի եւ մյուսների գործը մակագրվել է Երեւանի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի դատավոր Կարեն Ֆարխոյանին։ Առաջին նիստը կկայանա օգոստոսի 19-ին։

Դատավոր Ֆարխոյանը հին կադր է դատական համակարգում, նրա անունը եւս կապվում է քաղաքական պատվերներ կատարելու հետ։ Ֆարխոյանի թեթեւ ձեռքի տակով են անցել ընդդիմադիրները, այդ թվում՝ Գորիսի քաղաքապետ, երբեմնի ընդդիմադիր Առուշ Առուշանյանը, ՀՀ ԱԺ նախկին գլխավոր քարտուղար Արա Սաղաթելյանը, նախկին պատգամավոր, հասարակական-քաղաքական գործիչ Միհրան Հակոբյանը, Նարեկ Սամսոնյանը, քաղաքագետներ Արմեն Մինասյանը եւ Հրանտ Մելիք-Շահնազարյանը, Նարեկ Մալյանը եւ այլ գործիչներ։

Օրեր առաջ ԲԴԽ ղեկավար Արթուր Աթաբեկյանը որոշում է ստորագրել,  ըստ որի` Ֆարխոյանի անունը հանել է գործերի բաշխման համակարգից. «Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի դատավոր Կարեն Ֆարխոյանի անուն-ազգանունը, բացառությամբ մինչդատական վարույթի դատական երաշխիքների վարույթների, հանել գործերի բաշխման համակարգչային ծրագրի ցանկից՝ 2025 թվականի օգոստոսի 14-ից 2026 թվականի փետրվարի 16-ը ներառյալ»։

Այսինքն` շուրջ 7 ամիս  Ֆարխոյանին որեւէ գործ չի մակագրվի, սա հաճախ արվում է այն դեպքում, երբ դատավորի վարույթում շատ գործեր են լինում։

