Պատրաստ ենք շարունակել ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա, քանի դեռ Ուկրաինայում չի դադարեցվել արյունահեղությունը․ եվրոպական առաջնորդների հայտարարությունը

Ֆրանսիայի նախագահի Մակրոնի, Իտալիայի վարչապետ Մելոնիի, Գերմանիայի կանցլեր Մերցի, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ստարմերի, Ֆինլանդիայի նախագահի Ստուբի, Լեհաստանի վարչապետ Տուսկի, Պորտուգալիայի վարչապետ Կոստայի և Եվրահանձնաժողովի նախագահ ֆոն դեր Լայենի համատեղ հայտարարությունը Ուկրաինայի խաղաղության վերաբերյալ՝ նախագահ Թրամփի և նախագահ Պուտինի հանդիպումից հետո 2025 թ․ օգոստոսի 16
Այսօր առավոտյան նախագահ Թրամփը մեզ և նախագահ Զելենսկուն ներկայացրեց իր զեկույցը՝ Ռուսաստանի նախագահի հետ իր հանդիպման մասին, որը կայացել էր 2025 թ․ օգոստոսի 15-ին Ալյասկայում։ Առաջնորդները գոհունակությամբ ընդունեցին նախագահ Թրամփի ջանքերը՝ ուղղված Ուկրաինայում արյունահեղության դադարեցմանը, Ռուսաստանի կողմից սանձազերծված պատերազմին վերջ դնելու և արդար ու կայուն խաղաղության հասնելու նպատակին։
Ինչպես ասաց նախագահ Թրամփը․ «Չկա համաձայնություն, քանի դեռ համաձայնագիր չի կնքվել»։ Ըստ նախագահ Թրամփի՝ հաջորդ քայլերը պետք է հստակ համաձայնեցվեն նախագահ Զելենսկու հետ, որի հետ նա շուտով կհանդիպի։ Մենք ցանկանում ենք նաև արտահայտել մեր պատրաստակամությունը՝ համագործակցելու նախագահ Թրամփի և նախագահ Զելենսկու հետ՝ Եվրոպայի աջակցությամբ եռակողմ գագաթնաժողով կազմակերպելու հարցում։
Մենք ընդգծում ենք, որ Ուկրաինան պետք է ստանա երկաթե անվտանգության երաշխիքներ՝ ի վիճակի լինելով արդյունավետորեն պաշտպանել իր ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք գոհունակությամբ ենք ընդունում նախագահ Թրամփի հայտարարությունը, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է տրամադրել նման անվտանգության երաշխիքներ։
Կոալիցիան, որը պատրաստ է սրա համար, պետք է ակտիվ դեր ստանձնի գործընթացում։ Ուկրաինայի զինված ուժերը կամ նրանց համագործակցությունը երրորդ երկրների հետ չպետք է ենթարկվեն որևէ սահմանափակման։ Ռուսաստանը չի կարող ունենալ վետոյի իրավունք կամ հնարավորություն՝ խոչընդոտելու Ուկրաինայի անդամակցությանը ԵՄ-ին և ՆԱՏՕ-ին։ Միայն Ուկրաինան կկայացնի որոշումներ իր տարածքի վերաբերյալ։ Միջազգային սահմանները չեն կարող փոփոխվել ուժի կիրառմամբ։
Մենք կշարունակենք մեր աջակցությունը Ուկրաինային։ Մենք վճռական ենք անել ավելին՝ պահպանելու Ուկրաինայի ամուր դիրքերը, մինչև պատերազմին վերջ կտրվի և ձեռք կբերվի արդար ու կայուն խաղաղություն։ Մենք հայտարարում ենք, որ պատրաստ ենք շարունակել ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա, քանի դեռ Ուկրաինայում չի դադարեցվել արյունահեղությունը։
Մենք կշարունակենք ուժեղացնել պատժամիջոցները և միջոցներ ձեռնարկել Ռուսաստանի ռազմական տնտեսության դեմ՝ արդար և կայուն խաղաղության հասնելու նպատակով։
Ուկրաինան կարող է ապավինել մեր անսասան համերաշխությանը և համատեղ քայլերին՝ արդար խաղաղություն հաստատելու գործում, որը կապահովի Ուկրաինայի և Եվրոպայի կենսական շահերի պաշտպանությունը անվտանգության ոլորտում։
