18/08/2025

Օտարազգի քաղաքացիների միջև տեղի ունեցած վիճաբանությունն ավարտվել է սպանությամբ. ՔԿ

infomitk@gmail.com 18/08/2025 1 min read

ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում առերևույթ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ օտարազգի քաղաքացին վրեժ լուծելու շարժառիթով դանակով բազմաթիվ հարվածներ է հասցրել մեկ այլ օտարերկրյա քաղաքացու մարմնի տարբեր հատվածներին՝ սպանելով նրան:

Քննչական կոմիտեից հայտնում են, որ մեկ անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում՝ Քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի 1-ին մասով (սպանությունը):

Վերջինիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը:

Քրեական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին՝ այն հաստատելու և ըստ էության քննության առնելու համար դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Կոտայքի բնակիչը տաքսի է պատվիրել, ապա, ատրճանակի uպառնալիքnվ, առևանգել մեքենան

17/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դիմակավորված անձը մտել է Երևանում հայտնի խանութներից մեկը և այնտեղից հափշտակել խոշոր չափի գումար․ Տեսանյութ

17/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վիճաբանություն, քաշքշուկ և կրակոցներ Արարատի մարզում. մասնակիցներից մեկը վիրավորում է ստացել

15/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Արևմտյան ղեկավարները Պուտինին առաջարկում են «ոսկե միջին» գտնել

18/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Տաք օդային հոսանքներ են ներթափանցելու, ջերմաստիճանը 6 աստիճանով կբարձրանա․ Գագիկ Սուրենյան

18/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մենք այս օրը չենք նշում այնպես, ինչպես երազել էինք․ Լուսանկար

18/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ցավալիորեն՝ սեպտեմբերի 1-ին չենք հանդիպի համալսարանում․․․ Ընկերոջս հիշատակին

18/08/2025 infomitk@gmail.com