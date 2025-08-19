Փաստաբանները կարող են բացատրել Սամվել Կարապետյանի «մեր ձևով» արտահայտության էությունը

Սամվել Կարապետյանի և այլ հայտնի քաղաքական գործիչների` իրենցից էլ ավելի հայտնի փաստաբանները դարձել են շատ կանխատեսելի: Նրանք` իրենց պաշտպանյալների կալանավորման նիստերի ավարտին հերթապահ հայտարարություններ են անում.
Քաղաքական որոշում էր… մենք այդպես էլ գիտեինք։ Մենք էլ գիտեինք, որ «քաղաքական որոշում է», դրա համար բոլորովին կարիք չկա, որ փաստաբաններն ասեն:
Բայց փաստաբանները կարող են նաեւ ուրիշ բան անել: Տվյալ դեպքում, օրինակ, կարող են բացատրել Սամվել Կարապետյանի «մեր ձևով» արտահայտության էությունը:
Օրինակ, կարող են հանրությանը ներկայացնել, թե Սամվել Կարապետյանը 18 տարեկանից առ այսօր ինչ քայլեր է իրականացրել, որ միլիարդատեր է դարձել, որն է բիզնեսի, բարեգործության, օրինակելի վարքի այն «ձեւը», որով նա ոչ միայն մեծ հարստություն է կուտակել, այլեւ մրցանակներ ու պետական պարգևներ է ստացել, մարդկանց հարգանքին է արժանացել, հեղինակություն ու բարձր վարկանիշ է ձեռք բերել…
Տիգրան Մուրադյան
Բաց մի թողեք
Նիկոլ Փաշինյանը՝ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի ապակայունացման գլխավոր գործոն․ Տեր-Պետրոսյան
Շատ պարզ է՝ որն է իշխանության նպատակը․ Աբրահամյան
Ցավալիորեն իրավապաշտպանությունը եւ քաղահասարակությունը շատ լուրջ հետընթաց են ապրել․ Կարապետյանց