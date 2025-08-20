Արսեն Թորոսյանը դնում է ՔՊ մանդատը, տեղափոխվելու է գործադիր, ով է փոխարինելու․ Լուսանկար

ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը դադարեցնում է պատգամավորական լիազորությունները, քանի որ տեղափոխվելու է գործադիր։
Արսեն Թորոսյանը կնշանակվի ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար։
Քաղպայմանագրի ընտրական ցուցակում պատգամավորի իր հերթին սպասող թեկնածուն ՔՊ-ական Էսթեր Այվազյանն է, ով այժմ Մասիս քաղաքի Մ. Մաշտոցի անվան N1 հիմնական դպրոցի տնօրենն է։
