Արսեն Թորոսյանը դնում է ՔՊ մանդատը, տեղափոխվելու է գործադիր, ով է փոխարինելու․ Լուսանկար

ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը դադարեցնում է պատգամավորական լիազորությունները, քանի որ տեղափոխվելու է գործադիր։

Արսեն Թորոսյանը կնշանակվի ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար։

Քաղպայմանագրի ընտրական ցուցակում պատգամավորի իր հերթին սպասող թեկնածուն ՔՊ-ական Էսթեր Այվազյանն է, ով այժմ Մասիս քաղաքի Մ. Մաշտոցի անվան N1 հիմնական դպրոցի տնօրենն է։

