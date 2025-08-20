20/08/2025

Արսեն Թորոսյանը կնշանակվի ԱՍՀ նախարար, Նարեկ Մկրտչյանը՝ ԱՄՆ-ում ՀՀ դեսպան

Ազգային ժողովի «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը վայր կդնի պատգամավորական մանդատը։

Արսեն Թորոսյանը կնշանակվի ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար, իսկ այդ պաշտոնը հիմա զբաղեցնող Նարեկ Մկրտչյանը կնշանակվի ԱՄՆ-ում ՀՀ դեսպան:

Հիշեցնենք՝ ԱԺ նախագահը հանդես է եկել պատգամավոր Արսեն Թորոսյանի հրաժարականի դիմումի մասին հայտարարությամբ:

