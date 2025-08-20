20/08/2025

Գիտակցելով եմ եկել այս պահին՝ իմանալով, թե ինչ մրցակիցներ կան. Եղիշե Մելիքյան

infomitk@gmail.com 20/08/2025

Գիտակցելով եմ եկել այս պահին՝ իմանալով, թե ինչ մրցակիցներ կան։ Համոզված եմ, որ այս թիմերի հետ խաղալուց հետո կունենանք ավելի մեծ փորձ, ավելի մեծ վերլուծության հնարավորություն։

Այս մասին տված վերջին հարցազրույցի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի ազգային հավաքականի նորանշանակ գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը:

«Նման խաղերի կարիք շատ ունենք։ Հասկանում եմ, որ շատ դժվար է լինելու կարճ ժամանակահատվածում անել այն, ինչ ես կուզենայի։ Ունենք լավ ֆուտբոլիստներ, նպատակս է՝ այդ ֆուտբոլիստներից ստանալ իմ պատկերացրած պայքարող թիմը»,- նշել է նա:

