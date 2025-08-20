20/08/2025

Եվրամիությունը կշարունակի պատժամիջոցներով ճնշում գործադրել Ռուսաստանի ռազմական տնտեսության վրա. Կալաս

Եվրամիությունը կշարունակի պատժամիջոցներով ճնշում գործադրել Ռուսաստանի ռազմական տնտեսության վրա և կնպաստի Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքներին։

Այս մասին հայտարարել է ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը ԵՄ առաջնորդների հետ առցանց հանդիպումից հետո, որի ընթացքում քննարկվել են Վաշինգտոնում կայացած գագաթնաժողովի արդյունքները։

Նրա խոսքով՝ Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցների հաջորդ 19-րդ փաթեթը պատրաստ կլինի մինչև սեպտեմբեր։

Ինչ վերաբերում է Կիևի անվտանգության երաշխիքներին, ապա ըստ ԵՄ դիվանագիտության ղեկավարի՝ դրանք պետք է լինեն «ամուր և համոզիչ», որպեսզի Ռուսաստանին զսպեն վերախմբավորումից ու նոր հարձակումից։

Մեր մտահոգությունները, կապված ընդհանուր սահմանների մոտակայքում երրորդ ուժերի ներկայության հետ, պետք է ամբողջովին փարատվեն

Ռուբիոն և Ֆիդանը անսասան աջակցություն են հայտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին․ Լուսանկար

Իրանի նախագահի խոսքում ստորգետնյա խութեր, այնուամենայնիվ կան, ահա դրանք

Արթուր Ալեքսանյանը կմասնակցի աշխարհի առաջնությանը. ՀԸՖ

Մանե Թանդիլյանը նամակ է գրել Դոնալդ Թրամփին

Լիդյա Մանթաշյանը կալանավորված կմնա ևս 3 ամիս, մինչդեռ այս դատարանի համար պատիվ պետք է լիներ ․․․

Փաշինյանին և Ալիևին ասացի` ձեզ հետ առևտուր չեմ անի, եթե կռվելու եք իրար դեմ. Դոնալդ Թրամփ

