Երևանում` ավտոմեքենայի մեջ, հայտնաբերվել է տղամարդու մարմին. Լուսանկար

Օգոստոսի 20-ին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Երևանում:
ժամը 07:20-ի սահմաններում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Մաշտոցի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Արզումանյան փողոցի 7 հասցեում՝ ճանապարհի երթևեկելի գոտու աջ մասում՝ «Լադա» մակնիշի ավտոմեքենայում, դի կա:
Դեպքի վայր են ժամանել ոստիկանության ծառայողները: Տեղում պարզվել է, որ ստացված տեղեկությունը հավաստի է:
«Լադա» մակնիշի ավտոմեքենայում՝ վարորդի նստատեղում, հայտնաբերվել է տղամարդու մարմին:
Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն՝ արտաքին զննությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել:
Համայնքային ոստիկանները պարզել են, որ մահացածը Երևանի բնակիչ 67-ամյա Հայկ Մ.-ն է:
Դեպքի փաստով Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ:
Ըստ նախնական տեղեկությունների՝ տղամարդը հանկարծամահ է եղել:
