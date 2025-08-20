«Զելենսկու հաղթանակ». «Սա Ռուսաստանի ամենամեծ պարտությունն է, որը նաև մեր տարածաշրջանում կհանգեցնի փոփոխությունների». Սաակաշվիլի

Վրաստանի նախկին նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլին իր Ֆեյսբուքյան էջում մեկնաբանել է Վաշինգտոնում ԱՄՆ և Ուկրաինայի նախագահներ Թրամփի և Զելենսկու վերջերս կայացած հանդիպումը՝ այն անվանելով «Զելենսկու հաղթանակ»։
«Աննախադեպ հանդիպման գլխավոր թեման Ուկրաինային ամերիկյան և եվրոպական ռազմական պաշտպանության երաշխիքների տրամադրումն էր, որոնց շուրջ համաձայնել են Թրամփն ու եվրոպացիները, իսկ դա նշանակում է ստանալ պաշտպանություն՝ նման ՆԱՏՕ-ի դաշինքի մասին պայմանագրի 5-րդ հոդվածին։
Պուտինը համաձայնվել է հանդիպել Զելենսկու հետ, իսկ իրականում նա այլընտրանք չունի, քանի որ Ռուսաստանի բյուջեն պատմության մեջ ամենամեծ դեֆիցիտն ունի։ Ռուսները ոչ միայն չեն կարող անցնել հարձակման ռազմաճակատում, այլև Ուկրաինան է անցել հարձակման։ Պուտինը պարզապես ձգտում է թույլ չտալ, որ պատերազմի ավարտը նման լինի իր պարտությանը։
Սակայն սա ամեն դեպքում Ռուսաստանի ամենամեծ պարտությունն է 100 տարվա մեջ, որն անխուսափելիորեն կհանգեցնի մեծ փոփոխությունների նաև մեր տարածաշրջանում»,- գրել է Սաակաշվիլին։
