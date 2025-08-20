20/08/2025

«Զելենսկու հաղթանակ». «Սա Ռուսաստանի ամենամեծ պարտությունն է, որը նաև մեր տարածաշրջանում կհանգեցնի փոփոխությունների». Սաակաշվիլի

infomitk@gmail.com 20/08/2025 1 min read

Վրաստանի նախկին նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլին իր Ֆեյսբուքյան էջում մեկնաբանել է Վաշինգտոնում ԱՄՆ և Ուկրաինայի նախագահներ Թրամփի և Զելենսկու վերջերս կայացած հանդիպումը՝ այն անվանելով «Զելենսկու հաղթանակ»։

«Աննախադեպ հանդիպման գլխավոր թեման Ուկրաինային ամերիկյան և եվրոպական ռազմական պաշտպանության երաշխիքների տրամադրումն էր, որոնց շուրջ համաձայնել են Թրամփն ու եվրոպացիները, իսկ դա նշանակում է ստանալ պաշտպանություն՝ նման ՆԱՏՕ-ի դաշինքի մասին պայմանագրի 5-րդ հոդվածին։

Պուտինը համաձայնվել է հանդիպել Զելենսկու հետ, իսկ իրականում նա այլընտրանք չունի, քանի որ Ռուսաստանի բյուջեն պատմության մեջ ամենամեծ դեֆիցիտն ունի։ Ռուսները ոչ միայն չեն կարող անցնել հարձակման ռազմաճակատում, այլև Ուկրաինան է անցել հարձակման։ Պուտինը պարզապես ձգտում է թույլ չտալ, որ պատերազմի ավարտը նման լինի իր պարտությանը։

Սակայն սա ամեն դեպքում Ռուսաստանի ամենամեծ պարտությունն է 100 տարվա մեջ, որն անխուսափելիորեն կհանգեցնի մեծ փոփոխությունների նաև մեր տարածաշրջանում»,- գրել է Սաակաշվիլին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հաջորդ 15 օրերը «չափազանց կարևոր» կլինեն Ուկրաինայի համար․ Մակրոն

20/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

8.8 մագնիտուդով երկրաշարժին հաջորդել է 5.8 մագնիտուդով հետցնցում․ ՌԴ

19/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի է, թե որտեղ կարող է տեղի ունենալ Պուտին – Զելենսկի հանդիպումը

19/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Դիլիջանի ՔՊ-ական համայնքապետը 671 քառ․մետր տարած է հատկացրել, որ բանջարեղեն աճեցնեն

20/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վրացի սահմանապահների «կապրիզները»՝ հայերի հանդեպ․ Վերին Լարսը հատելը դարձել է լուրջ փորձություն հայերի համար

20/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Զելենսկու հաղթանակ». «Սա Ռուսաստանի ամենամեծ պարտությունն է, որը նաև մեր տարածաշրջանում կհանգեցնի փոփոխությունների». Սաակաշվիլի

20/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում` ավտոմեքենայի մեջ, հայտնաբերվել է տղամարդու մարմին. Լուսանկար

20/08/2025 infomitk@gmail.com