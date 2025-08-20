Կիևը հուժկու գրոհել է Ռուսաստանը

Ռուսական ՀՕՊ միջոցները գիշերը 42 ուկրաինական անօդաչու թռչող սարք են որսացել և ոչնչացրել Ռուսաստանի մարզերի օդում, հայտնել են ՌԴ ՊՆ-ից:
«Այս գիշերվա ընթացքում ՀՕՊ-ի հերթապահ միջոցները որսացել և ոչնչացրել են ուկրաինական 42 ինքնաթիռային տիպի անօդաչու թռչող սարք․ 14-ը՝ Վորոնեժի մարզի տարածքի, ութը՝ Տամբովի մարզի տարածքի, յոթը՝ Կուրսկի մարզի տարածքի, հինգը՝ Ռոստովի մարզի տարածքի, երկուական՝ Բրյանսկի, Օրյոլի և Սմոլենսկի մարզերի տարածքների, մեկական՝ Կրասնոդարի երկրամասի և Լիպեցկի մարզի տարածքների օդում»,-ասված է հաղորդագրության մեջ:
