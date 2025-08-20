20/08/2025

Կռվեցին ԱԺ պատգամավոր Արթուր Սարգսյանն ու մի խումբ ոստիկաններ

Երեւանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Շենգավիթի նստավայրում, որտեղ տեղի է ունենում Բագրատ սրբազանի եւ մյուսների վերաբերյալ դատական նիստը, ապակիների մյուս կողմում կռվեցին նախկին պաշտոնյա Արթուր Սարգսյանն ու մի խումբ ոստիկաններ։

Ապակիներից այս կողմ լսելի չէր` վեճի պատճառը որն է, սակայն լսվում էր գոռգոռոցներ։

Արթուր Սարգսյանին ոստիկանները, պաշտպանները մի կողմ տարան` իրավիճակը չլարելու համար։

Լիդյա Մանթաշյանը կալանավորված կմնա ևս 3 ամիս, մինչդեռ այս դատարանի համար պատիվ պետք է լիներ ․․․

Արսեն Թորոսյանը կնշանակվի ԱՍՀ նախարար, Նարեկ Մկրտչյանը՝ ԱՄՆ-ում ՀՀ դեսպան

Արսեն Թորոսյանը դնում է ՔՊ մանդատը, տեղափոխվելու է գործադիր, ով է փոխարինելու․ Լուսանկար

Արթուր Ալեքսանյանը կմասնակցի աշխարհի առաջնությանը. ՀԸՖ

Մանե Թանդիլյանը նամակ է գրել Դոնալդ Թրամփին

Փաշինյանին և Ալիևին ասացի` ձեզ հետ առևտուր չեմ անի, եթե կռվելու եք իրար դեմ. Դոնալդ Թրամփ

