Մանե Թանդիլյանը նամակ է գրել Դոնալդ Թրամփին

Նամակ եմ ուղարկել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին՝ Բաքվի բանտերում պահվող գերիների ազատման մասով իր նախաձեռնողականությունը շարունակելու և մեր հայրենակիցների ազատմանը հասնելու խնդրանքով։

Այս մասին գրել է «Ապրելու երկիր» կուսակցության համահիմնադիր Մանե Թանդիլյանը. «Մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է նմանատիպ նամակ ուղարկել՝ ցույց տալով հայ ժողովրդի պատասխանատվությունը մեր հայրենակիցների նկատմամբ»:

Արթուր Ալեքսանյանը կմասնակցի աշխարհի առաջնությանը. ՀԸՖ

Ոչ մի թուղթ չստորագրեք, փաստաթուղթ չներկայացնեք ․․․ Սիրունյան

Գիտակցելով եմ եկել այս պահին՝ իմանալով, թե ինչ մրցակիցներ կան. Եղիշե Մելիքյան

Արթուր Ալեքսանյանը կմասնակցի աշխարհի առաջնությանը. ՀԸՖ

Լիդյա Մանթաշյանը կալանավորված կմնա ևս 3 ամիս, մինչդեռ այս դատարանի համար պատիվ պետք է լիներ ․․․

Փաշինյանին և Ալիևին ասացի` ձեզ հետ առևտուր չեմ անի, եթե կռվելու եք իրար դեմ. Դոնալդ Թրամփ

