Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը հանդիպել է սահմանամերձ շրջանների ՏԻՄ ներկայացուցիչների հետ. Լուսանկար

Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունն ընդունել է Տավուշի փոխմարզպետին, Իջևանի, Բերդի և Նոյեմբերյանի քաղաքապետներին:
«Իջևանում Եվրամիության առաքելության գործընկերները հաճույքով հանդիպեցին Տավուշի փոխմարզպետի և Իջևանի, Բերդի և Նոյեմբերյանի քաղաքապետների հետ։ Մասնակիցները քննարկել են ԵՄ առաքելության մանդատը, թիմի ամենօրյա աշխատանքը և մեր հիմնական արժեքները։
Սահմանամերձ շրջանների տեղական իշխանությունների հետ փոխգործակցությունը մնում է Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության պահպանմանն ուղղված ԵՄ առաքելության ջանքերի առանցքային մասը»,- գրված է առաքելության էջում:
