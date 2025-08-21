21/08/2025

Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը հանդիպել է սահմանամերձ շրջանների ՏԻՄ ներկայացուցիչների հետ. Լուսանկար

Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունն ընդունել է Տավուշի փոխմարզպետին, Իջևանի, Բերդի և Նոյեմբերյանի քաղաքապետներին:

«Իջևանում Եվրամիության առաքելության գործընկերները հաճույքով հանդիպեցին Տավուշի փոխմարզպետի և Իջևանի, Բերդի և Նոյեմբերյանի քաղաքապետների հետ։ Մասնակիցները քննարկել են ԵՄ առաքելության մանդատը, թիմի ամենօրյա աշխատանքը և մեր հիմնական արժեքները։

Սահմանամերձ շրջանների տեղական իշխանությունների հետ փոխգործակցությունը մնում է Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության պահպանմանն ուղղված ԵՄ առաքելության ջանքերի առանցքային մասը»,- գրված է առաքելության էջում:

Եվրամիությունը կշարունակի պատժամիջոցներով ճնշում գործադրել Ռուսաստանի ռազմական տնտեսության վրա. Կալաս

Մեր մտահոգությունները, կապված ընդհանուր սահմանների մոտակայքում երրորդ ուժերի ներկայության հետ, պետք է ամբողջովին փարատվեն

Ռուբիոն և Ֆիդանը անսասան աջակցություն են հայտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին․ Լուսանկար

Լոռիում և Տավուշում հեղեղումներից տուժածները 1 քմ-ի դիմաց 180 հազար դրամ կստանան. մանրամասներ

Գնալու ենք պարզեցումների ոչ միայն ՀՀ-Ադրբեջան սահմանային կետերում, այլև բոլոր. վարչապետ

Արեն Մկրտչյանը կնշանակվի Լոռու մարզպետ

Առողջ, գեղեցիկ ժպիտ պարգևելը՝ աշխատանքի սկզբունք ատամնաբույժ Քրիստինա Ավագյանի համար. Լուսանկարներ

