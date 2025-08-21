Մայիսյանում գողության պահին լինգը կոտրվել է պատուհանը բացելիս, ծրագրվածը՝ ձախողվել. երիտասարդին ձերբակալել են

Շիրակի մարզի պարեկներին մոտեցած տղամարդը հայտնել է, որ Մայիսյան գյուղում գտնվող իր հանգուցյալ պապի տնից գողություն է կատարվել։
ՆԳՆ ոստիկանության հաղորդագրության համաձայն՝ քրեական ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչությունից և Համայնքային ոստիկանության Ախուրյանի բաժնից մեկնած ծառայողները պարզել են, որ նույն օրն անհայտ անձինք վնասել են չբնակեցված տան պատուհանի ճաղավանդակը, մուտքի, ավտոտնակի և նկուղի դռների փականները, սակայն, ոչինչ չգողանալով, հեռացել են։
«Ախուրյանի բաժնի ծառայողների օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների, նաև Քրեական ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության ու Ախուրյանի քննչական բաժնի աշխատակիցների հետ համագործակցության շնորհիվ պարզվել է, որ գողության փորձը կատարել է Մայիսյան գյուղի բնակիչ 24-ամյա մի երիտասարդ:
Գողության նպատակով իր հետ բերած մետաղյա լինգով նա փորձել էր կոտրել տան պատուհանի ճաղավանդակը, դռների փականները, սակայն կոտրվել է նաև լինգը:
Երիտասարդը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր: Հանգամանքները պարզվում են»,- ասվում է հաղորդագրության մեջ:
