21/08/2025

Մայիսյանում գողության պահին լինգը կոտրվել է պատուհանը բացելիս, ծրագրվածը՝ ձախողվել. երիտասարդին ձերբակալել են

infomitk@gmail.com 21/08/2025 1 min read

Շիրակի մարզի պարեկներին մոտեցած տղամարդը հայտնել է, որ Մայիսյան գյուղում գտնվող իր հանգուցյալ պապի տնից գողություն է կատարվել։

ՆԳՆ ոստիկանության հաղորդագրության համաձայն՝ քրեական ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչությունից և Համայնքային ոստիկանության Ախուրյանի բաժնից մեկնած ծառայողները պարզել են, որ նույն օրն անհայտ անձինք վնասել են չբնակեցված տան պատուհանի ճաղավանդակը, մուտքի, ավտոտնակի և նկուղի դռների փականները, սակայն, ոչինչ չգողանալով, հեռացել են։

«Ախուրյանի բաժնի ծառայողների օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների, նաև Քրեական ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության ու Ախուրյանի քննչական բաժնի աշխատակիցների հետ համագործակցության շնորհիվ պարզվել է, որ գողության փորձը կատարել է Մայիսյան գյուղի բնակիչ 24-ամյա մի երիտասարդ:

Գողության նպատակով իր հետ բերած մետաղյա լինգով նա փորձել էր կոտրել տան պատուհանի ճաղավանդակը, դռների փականները, սակայն կոտրվել է նաև լինգը:

Երիտասարդը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր: Հանգամանքները պարզվում են»,- ասվում է հաղորդագրության մեջ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչու է ձերբակալվել ԱԺ նախկին պատգամավոր Վարդան Վարդանյանը

20/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարս ու սկեսուր փակել են տղամարդուն ավտոտնակում, նրանց ամուսինները՝ ծեծի ենթարկել. վերջինս մահացել է

20/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում 5 կանայք վիճաբանել են, հայհոյել ու ծեծել միմյանց. նրանք ձերբակալվել, տեղափոխվել են ոստիկանություն

20/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Լոռիում և Տավուշում հեղեղումներից տուժածները 1 քմ-ի դիմաց 180 հազար դրամ կստանան. մանրամասներ

21/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գնալու ենք պարզեցումների ոչ միայն ՀՀ-Ադրբեջան սահմանային կետերում, այլև բոլոր. վարչապետ

21/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արեն Մկրտչյանը կնշանակվի Լոռու մարզպետ

21/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Առողջ, գեղեցիկ ժպիտ պարգևելը՝ աշխատանքի սկզբունք ատամնաբույժ Քրիստինա Ավագյանի համար. Լուսանկարներ

21/08/2025 infomitk@gmail.com