23/08/2025

«Ֆիլհարմոնիկը՝ մարզերում». 6 համերգ՝ Սերգեյ Խաչատրյանի մասնակցությամբ․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 23/08/2025 1 min read

Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ, շարունակում է «Ֆիլհարմոնիկը՝ մարզերում» ծրագիրը:

Այն իրականացվում է Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակում։ Ծրագրի նպատակը մարզերում մշակութային կյանքի ակտիվացումն է:

Այս նախաձեռնության շնորհիվ մարզային հանդիսատեսը հնարավորություն ունի ունկնդրելու դասական երաժշտության բարձրաճաշակ կատարումներ:

Մարզային հյուրախաղերի ընթացքում նվագախմբի հետ որպես մենակատար հանդես կգա աշխարհահռչակ եւ հայ հանդիսատեսի կողմից սիրված ջութակահար Սերգեյ Խաչատրյանը։ Ծրագրում ընդգրկված են Ժան Սիբելիուսի Ջութակի կոնցերտը, Ջուզեպե Վերդիի «Ճակատագրի ուժը» օպերայի նախերգանքը, Էդուարդ Հարությունյանի «Վալսը» եւ հատվածներ Արամ Խաչատրյանի «Գայանե» բալետից։

Համերգները կանցկացվեն Լոռու, Շիրակի եւ Սյունիքի մարզերի մի շարք քաղաքներում։ Նախատեսված է 6 համերգ՝ հետեւյալ ժամանակացույցով. սեպտեմբերի 2-ին՝ Ստեփանավանի մշակույթի պալատում, սեպտեմբերի 3-ին՝ Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում, սեպտեմբերի 10-ին՝ Մեղրիի մարզամշակութային կենտրոնում, սեպտեմբերի 11-ին՝ Կապանի մշակույթի կենտրոնի մեծ դահլիճում, սեպտեմբերի 13-ին՝ Գորիսի Վաղարշ Վաղարշյանի անվան պետական թատրոնում, սեպտեմբերի 14-ին՝ Սիսիանի Համո Սահյանի անվան քաղաքային մշակույթի կենտրոնում:

«Ֆիլհարմոնիկը՝ մարզերում». 6 համերգ՝ Սերգեյ Խաչատրյանի մասնակցությամբ

Բաց մի թողեք

1 min read

«Էլվինա Մակարյան. չկայացած համերգ», որ տեղի ունեցավ 18 տարիներ անց․ Լուսանկար

19/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Շահանե, իմ անու՜շ Շահանե. Ով էր Սերգեյ Եսենինի սիրելի Շահանեն․ Լուսանկար

18/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մատենադարանին է փոխանցվել 1861թ․ «Հիշատակարան սերնդոց Տէր Գաբրիէլի Երևանցւոյ» ձեռագիրը. Լուսանկար

16/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Անկախության հռչակագիրը դարձավ երկրիս անկախությունը ամրագրող ծննդական. Սիմոն Սարգսյան

23/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Օգոստոսի 23-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

23/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ֆիլհարմոնիկը՝ մարզերում». 6 համերգ՝ Սերգեյ Խաչատրյանի մասնակցությամբ․ Լուսանկար

23/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ-ում ով կփոխարինի Արեն Մկրտչյանին․ Լուսանկար

23/08/2025 infomitk@gmail.com