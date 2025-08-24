25/08/2025

Արտակարգ դեպք Երեւանում

infomitk@gmail.com 24/08/2025 1 min read

Քիչ առաջ արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երեւանում։

Արցախի փողոցի շենքերից մեկի բնակարանից անգիտակից վիճակում Իրանի քաղաքացի է տեղափոխվել հիվանդանոց։

Նախնական տեղեկություններով, նա ծխահարվել է։ Բժիշկներին հաջողվել է փրկել երիտասարդ օտարերկրացու կյանքը։

Այլ մանրամասներ այս պահին հայտնի չեն։

