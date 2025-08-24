Արտակարգ դեպք Երեւանում

Քիչ առաջ արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երեւանում։
Արցախի փողոցի շենքերից մեկի բնակարանից անգիտակից վիճակում Իրանի քաղաքացի է տեղափոխվել հիվանդանոց։
Նախնական տեղեկություններով, նա ծխահարվել է։ Բժիշկներին հաջողվել է փրկել երիտասարդ օտարերկրացու կյանքը։
Այլ մանրամասներ այս պահին հայտնի չեն։
Բաց մի թողեք
Թբիլիսիի բնակչուհին սպանել է 22-ամյա ամուսնուն
Հանդամասում հայտնաբերվել է տղամարդու դի. նրան պոզահարել է համագյուղացու ցուլը
«Կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ի մոտ՝ ավտոմեքենայում, հայտնաբերվել է տղամարդու մարմին․ Լուսանկար