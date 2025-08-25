Արտակարգ դեպք՝ Երևանում, «Թումո»-ի այգու հարևանությամբ ջարդել են երաժշտական քոլեջի դասախոսի «Jaguar»-ի ապակին

Արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։
Ժամը 01։45-ի սահմաններում ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Մաշտոցի բաժնում տեղեկություն է ստացվել, որ Հալաբյան փողոցում ջարդել են «Jaguar» մակնիշի ավտոմեքենայի ապակի և այնտեղից գողություն կատարել։
Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, օպերատիվորեն դեպքի վայր ժամանած ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի ծառայողներին Երևանի բնակիչ 44-ամյա Տիրան Ս․-ն հայտնել է, որ օգոստոսի 9-ի ժամը 23։00-ից մինչև օգոստոսի 10-ի 01։30-ն ընկած ժամանակահատվածում ազգուշությամբ վնասել են Հալաբյան փողոցում՝ «Թումո» այգու հարևանությամբ կայանված իրեն պատկանող «Jaguar» մակնիշի ավտոմեքենայի հետևի ապակին՝ պատճառելով 100 հազար դրամի գույքային վնաս։
Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Գ․ Շամշյանի տեղեկություններով Տիրան Ս․-ն աշխատում է «Առնո Բաբաջանյանի» անվան պետական երաժշտական քոլեջում, որպես դասախոս։
