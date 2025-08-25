Վարդան Հարությունյանի փաստաբանական թիմը հայտարարություն է տարածել

ՊԵԿ նախկին նախագահ Վարդան Հարությունյանի փաստաբանական թիմը հայտարարությամբ է հանդես եկել․
«2025 թվականի օգոստոսի 8-ից ապօրինի կալանավորված է նախկինում երբևէ չարատավորված Վարդան Հարությունյանը: Կարճ ժամկետում Վարդան Հարությունյանի պաշտպանների կողմից Վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարան ներկայացվել է հատուկ վերանայման բողոք՝ հստակ հիմքերով և հիմնավորումներով Հակակոռուպցիոն դատարանի կողմից կայացված ակնհայտ ապօրինի կալանքի որոշման դեմ։ Գործը մակագրվել է դատավոր Կարեն Ամիրյանին։
Սույն քրեական վարույթն աննախադեպ է այնքանով, որ իրավապահ մարմինները փաստացի փորձում են «վերակենդանացնեն» գործ՝ արդեն իսկ կարճված վարույթի նյութերի հիման վրա, առանց անձի առնչության որևէ տվյալի։ Պաշտպանների բողոքում հիմնավորված կերպով արձանագրված է, որ Վարդան Հարությունյանի նկատմամբ կալանքի կիրառումը զուրկ է օրինական և փաստական հիմքերից։ Մեղադրանքի հիմքում դրված բոլոր հանգամանքները նախկինում արդեն իսկ ստուգվել են և քննությունն ավարտվել է վարույթի կարճմամբ։
Դատարանի կողմից կայացված որոշումը որևէ փաստական հիմնավորում չի պարունակում, իսկ Վարդան Հարությունյանի կողմից քննությանը խոչընդոտելու վտանգի վերաբերյալ որևէ իրական տվյալ առկա չէ և չի կարող լինել։
Պետք է նկատել, որ այլընտրանքային խափանման միջոցների չկիրառման որևէ հիմք կամ հիմնավորում, կամ այս ընթացքում ջանասիրության տվյալ, թե ինչու հենց կալանքը պետք է կիրառվեր առհասարակ առկա չէ, որի վերաբերյալ լրացուցիչ դիրքորոշմամբ ներկայացվելու է Դատարանին:
Վերաքննիչ դատարանը բողոքը քննության է առնում գրավոր ընթացակարգով, իսկ դատական ակտի հրապարակման օր է սահմանվել 2025 թվականի սեպտեմբերի 01-ին: Փաստաբանական խումը ակնկալում է, որ Վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանը կվերացնի ակնհայտ խախտումները՝ վերականգնելով Վարդան Հարությունյանի անձնական ազատության իրավունքը»։
