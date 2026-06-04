04/06/2026

EU – Armenia

Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա․ անձրևային եղանակը կպահպանվի

infomitk@gmail.com 04/06/2026 1 min read

Հանրապետության տարածքում հունիսի 6-ի առավելապես կեսօրից հետո, 5-ին և 7-9-ի գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում են կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։

Քամին՝ հարավարևմտյան՝ 2-5 մ/վ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամու ուժգնացում՝ 17-20 մ/վ արագությամբ։

Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 5-ին աստիճանաբար կբարձրանա ևս 2-3 աստիճանով:

Երևանում հունիսի 6-ին՝ առավելապես երեկոյան ժամերին, քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է, 7-9-ի գիշերը և երեկոյան ժամերին սպասվում են կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամու ուժգնացում՝ 17-20 մ/վ արագությամբ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչ որոշում է կայացրել Բագրատ Սրբազանը

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Մորիսս մեր 20 տարվա հեքիաթն է, յուրահատուկ էր, տարբերվող». Մորիս Խումարյանն անմահացել է հոկտեմբերի 19-ին Իշխանաձորում, տուն «վերադարձել» … երեք ամիս անց. Լուսանկարներ

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արթուր Օսիպյանի ազատ արձակման պահանջ՝ ուղղված ՀՀ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանին

03/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Գյումրիում ձերբակալված աղջիկներից մեկը օրեր առաջ էր չափահաս դարձել

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեհաստանը կարող է դառնալ Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության նոր խոչընդոտ

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մամիկոն Ասլանյան․ Փոփոխությունները գալիս են․ Տեսանյութ

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ որոշում է կայացրել Բագրատ Սրբազանը

04/06/2026 infomitk@gmail.com