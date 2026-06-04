Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա․ անձրևային եղանակը կպահպանվի

Հանրապետության տարածքում հունիսի 6-ի առավելապես կեսօրից հետո, 5-ին և 7-9-ի գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում են կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։
Քամին՝ հարավարևմտյան՝ 2-5 մ/վ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամու ուժգնացում՝ 17-20 մ/վ արագությամբ։
Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 5-ին աստիճանաբար կբարձրանա ևս 2-3 աստիճանով:
Երևանում հունիսի 6-ին՝ առավելապես երեկոյան ժամերին, քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է, 7-9-ի գիշերը և երեկոյան ժամերին սպասվում են կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամու ուժգնացում՝ 17-20 մ/վ արագությամբ։
Բաց մի թողեք
Ինչ որոշում է կայացրել Բագրատ Սրբազանը
«Մորիսս մեր 20 տարվա հեքիաթն է, յուրահատուկ էր, տարբերվող». Մորիս Խումարյանն անմահացել է հոկտեմբերի 19-ին Իշխանաձորում, տուն «վերադարձել» … երեք ամիս անց. Լուսանկարներ
Արթուր Օսիպյանի ազատ արձակման պահանջ՝ ուղղված ՀՀ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանին